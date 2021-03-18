За час перебування на посаді президента статки Дональда Трампа впали приблизно на 700 млн доларів – до $2,3 млрд.

Пандемія Covid-19 сильно вдарила по його статкам: офісні будівлі, брендові готелі і курорти Трампа втратили дохід і впали в ціні.

Вартість його літаків і полів для гольфу також знизилася.

Наразі Трамп перебуває під кримінальним розслідуванням його фінансових справ і його сімейного бізнесу.

Bloomberg проаналізував фінансові та інші документи за травень 2016 року та січень 2021 року, аби розрахувати статки Трампа до і після того, як він став президентом США.

Комерційна нерухомість Трампа становить близько трьох чвертей його статків.

Вартість офісних веж, якими він володіє або частково володіє, різко впала через те, що все більше людей працюють з дому, і ця тенденція може зберегтися в довгостроковій перспективі.

Bloomberg оцінює падіння вартості його основних володінь комерційної нерухомості на 26%.

Він також володіє, управляє чи ліцензує своє ім’я приблизно на дюжину готелів і курортів, а також на 19 полів для гольфу.

Хоча гольф став популярним під час пандемії як соціально дистанційований вид спорту на відкритому повітрі, два поля Трампа в Шотландії постійно втрачали гроші.

Дональд Трамп також володіє парком літаків, зокрема Boeing 757. Цим літакам вже кілька десятиліть, і, згідно з фінансовими звітами, опублікованими Bloomberg, з роками їхня вартість знизилася.

Сім літаків оцінили приблизно в $59 млн в 2015 році, а п’ять – приблизно в $6,5 млн в 2020 році. Вартість літаків Трампа за ці роки впала частково через те, що він продав частину свого парку.

Офіс колишнього президента

У кінці січня Дональд Трамп очолив організацію під назвою Офіс колишнього президента США.

Організація повністю займатися його справами, листуванням, публічними заявами та виступами.

Таким чином Дональд Трамп залишатиметься у великій політиці і формуватиме навколо себе нову команду експертів.