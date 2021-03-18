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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

За час президентства Трамп втратив $700 млн – Bloomberg

За час перебування на посаді президента статки Дональда Трампа впали приблизно на 700 млн доларів – до $2,3 млрд.

Дональд Трамп

Пандемія Covid-19 сильно вдарила по його статкам: офісні будівлі, брендові готелі і курорти Трампа втратили дохід і впали в ціні.

Вартість його літаків і полів для гольфу також знизилася.

Наразі Трамп перебуває під кримінальним розслідуванням його фінансових справ і його сімейного бізнесу.

Bloomberg проаналізував фінансові та інші документи за травень 2016 року та січень 2021 року, аби розрахувати статки Трампа до і після того, як він став президентом США.

Комерційна нерухомість Трампа становить близько трьох чвертей його статків.

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Вартість офісних веж, якими він володіє або частково володіє, різко впала через те, що все більше людей працюють з дому, і ця тенденція може зберегтися в довгостроковій перспективі.

Bloomberg оцінює падіння вартості його основних володінь комерційної нерухомості на 26%.

Він також володіє, управляє чи ліцензує своє ім’я приблизно на дюжину готелів і курортів, а також на 19 полів для гольфу.

Хоча гольф став популярним під час пандемії як соціально дистанційований вид спорту на відкритому повітрі, два поля Трампа в Шотландії постійно втрачали гроші.

Дональд Трамп також володіє парком літаків, зокрема Boeing 757. Цим літакам вже кілька десятиліть, і, згідно з фінансовими звітами, опублікованими Bloomberg, з роками їхня вартість знизилася.

Сім літаків оцінили приблизно в $59 млн в 2015 році, а п’ять – приблизно в $6,5 млн в 2020 році. Вартість літаків Трампа за ці роки впала частково через те, що він продав частину свого парку.

Офіс колишнього президента

У кінці січня Дональд Трамп очолив організацію під назвою Офіс колишнього президента США.

Організація повністю займатися його справами, листуванням, публічними заявами та виступами.

Таким чином Дональд Трамп залишатиметься у великій політиці і формуватиме навколо себе нову команду експертів.

Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

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