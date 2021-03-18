На поширення коронавірусу впливають погодні умови, проте в першу чергу динаміка розповсюдження вірусу залежить від обмежувальних заходів.

Такого висновку дійшли експерти Всесвітньої метеорологічної організації, що є спеціалізованою установою ООН.

За словами експертів, що незважаючи на те, що життєздатність коронавірусу за більш низьких температурах довша, динаміка його поширення пов’язана із запобіжними засобами, а не з метеорологічними чинниками.

– Лабораторні дослідження вірусу SARS CoV-2, що викликає Covid-19, дозволили отримати дані, що свідчать про те, що вірус довше зберігає життєздатність в холодних, сухих умовах і за низького рівня ультрафіолетового випромінювання. Однак ці дослідження поки не показали, що метеорологічні чинники роблять прямий вплив на темпи передачі вірусу, – сказано в повідомленні.

У ВМО вважають, що підвищення температури в Північній півкулі навесні не повинно служити підставою для ослаблення протиепідемічних заходів щодо боротьби з коронавірусом.

Експерти також відзначили, що на сьогодні немає прямих свідчень впливу забруднення повітря на життєздатність нового коронавірусу.

Коронавірус в Україні

В Україні хвиля коронавірусу поступово переходить із західних до центральних регіонів країни.

За словами голови комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайла Радуцького, на Західній Україні ситуація стабілізувалась. Хоча рівень завантаженості лікарень досі перевищує норму у 65%, нових випадків Covid-19 стало менше.

Джерело: ООН