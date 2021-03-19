Київ потрапив до червоної зони, Верховна Рада йде на карантин разом зі столицею, а в ЄС занепокоєні дефіцитом вакцин. Головні новини про коронавірус та карантин за 19 березня – на Фактах ICTV.

МОЗ сьогодні оновив карантинні зони. У червоній опинився Київ, а Кіровоградська область – у помаранчевій.

Народні депутати вирішили внести зміни до календарного плану п’ятої сесії через запровадження жосткого тритижневого локдауну у Києві, тому Верховна Рада йде на карантин до 13 квітня.

Водночас Україна перейшла до другого етапу вакцинації від коронавірусу – з наступного тижня почнуть робити щеплення сімейним лікарям.

Окрім того, на наступному засіданні уряд ухвалить рішення щодо запровадження обов’язкових ПЛР-тестів на Covid-19 для іноземців, зроблених не пізніше, ніж за 48 годин до в’їзду в Україні.

А в Європейському союзі запепокоєні дефіцитом вакцин для зупинки третьої хвилі коронавірусу. Щоб завершити вакцинацію груп ризику, потрібно ще кілька тижнів.

– В Європі поки недостатньо доз вакцини, щоб зупинити третю хвилю вакцинацією. Навіть якщо поставки на замовлення з ЄС будуть надійними, до повної вакцинації груп ризику все одно буде потрібно кілька тижнів, – наголосив міністр охорони здоров’я Німеччини Йенс Шпан.

Уряд Чехії сьогодні ухвалив рішення продовжити жорсткий карантин у країні до Великодня. Локдаун триватиме щонайменше до 5 квітня, хоча мав закінчитися 21 березня.

Нідерланди змінили вимоги для українців, які хочуть потрапити до країни. Якщо громадянин України прибув для пересадки на інший рейс, він має здати в аеропорту ПЛР-тест.

Якщо ж він прибув саме до Нідерландів, має зробити тест або ж показати його результати, якщо з моменту здачі не пройшло більше 24 годин.

Коронавірус в Україні

Станом на 19 березня в Україні зафіксовано рекордний показник захворюваності з початку року – 15 850 хворих на коронавірус.

За весь час пандемії Covid-19 виявили у 1 519 926 українців.

Від ускладнень хвороби за день померло 262 особи, а одужали 4 592.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 210), а також у Львівській (1 140), Київській (1 134) та Харківській (1 085) областях.