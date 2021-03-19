Станом на 19 березня коронавірус у світі виявили у 121 464 666 жителів планети.

За останню добу кількість зареєстрованих випадків збільшилася на 535 860 людей.

За весь період пандемії від ускладнень Covid-19 зафіксували 2 684 093 смертельних випадки, за добу 9 868 осіб не змогли побороти вірус.

Україна у світовому антирейтингу поширення хвороби займає 17 місце. За весь час пандемії 364 184 603 особи вакцинувалися проти коронавірусу.

Де найбільше захворіли за день

Бразилія – ​​90 303;

США – 56 790;

Індія – 39 726;

Франція – 34 936;

Польща – 25 996.

Де найбільше хворих на коронавірус

США – 29 317 562;

Бразилія – ​​11 693 838;

Індія – 11 514 331;

Російська Федерація – 4 437 938;

Велика Британія – 4 280 886.

Країни з найбільшою кількістю смертей

США – 532 971;

Бразилія – ​​284 775;

Мексика – 195 908;

Індія – 159 370;

Велика Британія – 125 926.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 19 березня в Україні зафіксували 1 519 926 випадків коронавірусу. За добу захворіло 15 850 людей, зокрема, 830 дітей та 401 медпрацівник. Госпіталізація знадобилася 4 444 пацієнтам.

За словами представників держави, на території України почалася третя хвиля коронавірусу. Ситуація з коронавірусом в Україні залишає бажати кращого. У країні зафіксували 29 515 летальних випадків, за останню добу 262 людей померли від Covid-19. Однак страшну хворобу за добу змогли подолати 4 592 українців, всього за період пандемії вилікувалися 1 248 782 людей.