Станом на 19 березня коронавірус у світі виявили у 121 464 666 жителів планети.
За останню добу кількість зареєстрованих випадків збільшилася на 535 860 людей.
За весь період пандемії від ускладнень Covid-19 зафіксували 2 684 093 смертельних випадки, за добу 9 868 осіб не змогли побороти вірус.
Україна у світовому антирейтингу поширення хвороби займає 17 місце. За весь час пандемії 364 184 603 особи вакцинувалися проти коронавірусу.
Де найбільше захворіли за день
- Бразилія – 90 303;
- США – 56 790;
- Індія – 39 726;
- Франція – 34 936;
- Польща – 25 996.
Де найбільше хворих на коронавірус
- США – 29 317 562;
- Бразилія – 11 693 838;
- Індія – 11 514 331;
- Російська Федерація – 4 437 938;
- Велика Британія – 4 280 886.
Країни з найбільшою кількістю смертей
- США – 532 971;
- Бразилія – 284 775;
- Мексика – 195 908;
- Індія – 159 370;
- Велика Британія – 125 926.
Коронавірус в Україні
Станом на ранок 19 березня в Україні зафіксували 1 519 926 випадків коронавірусу. За добу захворіло 15 850 людей, зокрема, 830 дітей та 401 медпрацівник. Госпіталізація знадобилася 4 444 пацієнтам.
За словами представників держави, на території України почалася третя хвиля коронавірусу. Ситуація з коронавірусом в Україні залишає бажати кращого. У країні зафіксували 29 515 летальних випадків, за останню добу 262 людей померли від Covid-19. Однак страшну хворобу за добу змогли подолати 4 592 українців, всього за період пандемії вилікувалися 1 248 782 людей.