Сильний вітер: Білий дім пояснив падіння Байдена на трапі літака

78-річний президент США Джо Байден тричі спіткнувся під час того, як підіймався уверх трапом літака. Білий дім повідомляє, що з главою держави все гаразд, а спіткнувся він через сильний вітер.

– Досить вітряно на вулиці, дуже вітряно. Я сама ледь не впала на сходах, – сказала заступник прес-секретаря Білого дому Карін Жан-П’єр.

Прокоментувала інцидент і керівник прес-служби Кейт Бедінгфільд.

– Я знаю, що люди бачили, як президент Байден прослизнув по сходах, але я рада повідомити, що з ним все гаразд. Він навіть не потребує допомоги медичної бригади, яка подорожує з ним. Ніщо інше, як промах на сходах.

Восени 2020 року президент США травмував ногу, граючись зі своїм собакою.