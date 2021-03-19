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Факти / Світ
Тетяна Забожко |

Це образа для держави: у Мексиці застрелили 13 поліцейських

У столиці Мексики озброєні жителі вбили щонайменше 13 поліцейських. Вісім офіцерів працювали в державній поліції, п’ять інших належали до підрозділу прокуратури.

вбивство, пістолет

На поліцейських напали, коли ті патрулювали район Ллано-Гранде.

Представники влади повідомили, що це одне із найбільш масових вбивств силових структур за останні роки.

– Ця атака є образою для мексиканської держави. Ми відповімо з усією силою та відповідно до закону, – пообіцяв міністр безпеки штату Мехіко Родріго Мартінес-Селіс.

Військова поліція та збройні сили Національної гвардії Мексики шукають зловмисників наземним та повітряним шляхами.

Вирок за відкушений палець поліцейському в Гонконзі

16 березня 24-річний учасник протестів отримав вирок за відкушений палець поліцейському в Гонконзі. Його засудили до 5,5 років ув’язнення.

Суд розглядав справу протестувальника за такими статтями, як  хуліганство в громадському місці, напад на поліцейського й нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Було встановлено, що влітку 2019 року обвинувачений справді відкусив поліцейському кінчик безіменного пальця правої руки.

Також хлопець навмисне напав на двох інших правоохоронців з парасолькою, підбурюючи протестувальників до нападів.

Джерело: The Guardian

Фото: Depositphotos

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