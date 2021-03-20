Коронавірус продовжує поширюватися світом. За даними ВООЗ, станом на 20 березня у світі зафіксували 121,9 млн випадків інфікування коронавірусом. В Україні ситуація не покращується – за добу Covid-19 виявили у 15 292 осіб.

Фактах ICTV зібрали головні новини про коронавірус та карантин за 20 березня.

Коронавірус в Україні

За весь час пандемії станом на 20 березня зафіксували 1 535 218 випадків Covid-19. За добу в країні видужали 5 190 пацієнтів, а померли – 260.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 070), Львівській (1 180), Дніпропетровській (1 104), Житомирській (1 082) та Одеській (1 037) областях.

У 12 областях України й Києві перевищено норму госпіталізації пацієнтів із Covid-19. До червоної зони карантину увійшла Одеса.

Також з 23 березня офіційно у м. Київ та на Одещині будуть запроваджені протиепідеміологічні заходи через активне поширення коронавірусної інфекції.

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Крім того, за добу вакцинували найбільшу кількість українців з початку імунізації – 11 628 осіб, загалом 104 342 людини.

Коронавірус у світі

Лідерами за кількістю інфікованих Covid-19 є США (29,3 млн), Бразилія (11,7 млн), Індія (11,5 млн), Російська Федерація (4,4 млн) та Велика Британія (4,2 млн).

У Великій Британії більша частина дорослого населення отримало першу дозу вакцини проти коронавірусу.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що комісія може заборонити компанії AstraZeneca експорт вакцин, доки вона не виконає свої зобов’язання перед Європою. За її словами, компанія AstraZeneca спочатку повинна виконати зобов’язання з постачання в Європу.

Румунія та Греція планують домовитись про подорожі із використанням власних сертифікатів вакцинації від коронавірусу. Це дозволить відкрити туризм між двома країнами.

У Польщі на три тижні запровадили жорсткий карантин. З 20 березня по усій країні зачинено готелі, заклади культури та спорту, а роботу торговельних центрів обмежено, учні початкової школи знову навчатимуться дистанційно.

Британський штам Covid-19 в Україні

Британський штам коронавірусу зафіксували у Києві, Дніпрі, Львові та Харкові.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що цей штам у декілька разів небезпечніше. Зокрема, він вражає не тільки легені інфікованого, а й інші важливі органи пацієнтів, навіть якщо мова йде про здорових людей без хронічних захворювань.

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