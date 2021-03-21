У Болгарії анонсували висилку російських дипломатів

На тлі скандалу прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов пообіцяв підготувати оголошення російських дипломатів персонами нон грата.

Політик прямо закликав дипломатів, що представляють РФ, припинити шпигунство на території Болгарії.

Бойко Борисов запевнив, що головною цінністю для нього є національна безпека і незалежність Болгарії.

– Знову в нашій країні повинні бути оголошені небажаними особами російські дипломати. Я звертаюся до керівництва російської дипломатії і хочу сказати їм: припиніть шпигувати! – сказав прем’єр-міністр.

У четвер, 18 березня, силовики Болгарії провели затримання декількох підозрюваних у шпигунстві на користь РФ.

Попередньо, фігуранти працювали над отриманням секретної інформації від впливових болгарських політиків.

Російських дипломатів видворили з Колумбії

Наприкінці грудня Колумбія вислала двох російських дипломатів з країни через підозри в шпигунстві.

Дипломати Олександр Парістов та Олександр Бєлоусов займалися вербуванням та пошуком інформації щодо розробки мінеральних ресурсів Колумбії: для шпигунства вони використовували дрони.

У відповідь офіційний Кремль вислав двох колумбійських дипломатів.

За останній рік це вже сьомий випадок, коли російських дипломатів підозрюють у шпигунстві.

Раніше аналогічну ситуації повідомлялося у Чехії, Словаччині, Австрії, Норвегії та Нідерландах: у кожному з випадків РФ відповідала дзеркальними заходами.

Якщо дипломат тієї чи іншої держави займається розвідувальною діяльністю, це є грубим порушенням Віденської конвенції про дипломатичні зносини.

Конвенцію було підписано у 1961 році, і з того часу це один з провідних документів дипломатії всього світу.

Джерело: Blitz