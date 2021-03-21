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Факти / Світ
Наташа Тарчевська |

У Болгарії анонсували висилку російських дипломатів

На тлі скандалу прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов пообіцяв підготувати оголошення російських дипломатів персонами нон грата.

У Болгарії анонсували висилку російських дипломатів

Політик прямо закликав дипломатів, що представляють РФ, припинити шпигунство на території Болгарії.

Бойко Борисов запевнив, що головною цінністю для нього є національна безпека і незалежність Болгарії.

– Знову в нашій країні повинні бути оголошені небажаними особами російські дипломати. Я звертаюся до керівництва російської дипломатії і хочу сказати їм: припиніть шпигувати! – сказав прем’єр-міністр.

У четвер, 18 березня, силовики Болгарії провели затримання декількох підозрюваних у шпигунстві на користь РФ.

Попередньо, фігуранти працювали над отриманням секретної інформації від впливових болгарських політиків.

Російських дипломатів видворили з Колумбії

Наприкінці грудня Колумбія вислала двох російських дипломатів з країни через підозри в шпигунстві.

Дипломати Олександр Парістов та Олександр Бєлоусов займалися вербуванням та пошуком інформації щодо розробки мінеральних ресурсів Колумбії: для шпигунства вони використовували дрони.

У відповідь офіційний Кремль вислав двох колумбійських дипломатів.

За останній рік це вже сьомий випадок, коли російських дипломатів підозрюють у шпигунстві.

Раніше аналогічну ситуації повідомлялося у Чехії, Словаччині, Австрії, Норвегії та Нідерландах: у кожному з випадків РФ відповідала дзеркальними заходами.

Якщо дипломат тієї чи іншої держави займається розвідувальною діяльністю, це є грубим порушенням Віденської конвенції про дипломатичні зносини.

Конвенцію було підписано у 1961 році, і з того часу це один з провідних документів дипломатії всього світу.

Джерело: Blitz

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