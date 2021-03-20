Станом на вечір 20 березня коронавірус у світі виявили вже у 121 969 225 осіб. За минулу добу кількість хворих збільшилась майже на півмільйона.
З початку пандемії через ускладнення, викликані Covid-19, померли вже 2 694 095 пацієнтів.
Побороли коронавірус вже понад 99,2 млн людей у світі.
Країни з найбільшою кількістю хворих:
- США – 30,434,541;
- Індія – 11,877,009;
- Бразилія – 11,590,373;
- Росія – 4,447,570;
- Велика Британія – 4,291,271.
Першу десятку країн із найбільшою кількістю випадків коронавірусу замикають Франція, Італія, Іспанія, Туреччина і Німеччина.
За минулу добу найбільше нових випадків, не враховуючи США та Індії, було виявлено у Польщі (+26 405). Країна перебуває на чотирнадцятому місці у світовому рейтингу поширення коронавірусу.
Для порівняння, в Італії за вчорашню добу виявили понад 23 тис. нових випадків, у Великій Британії – понад 5 тис. випадків, у Німеччині – лише 3 тис.
Україна у світовому рейтингу перебуває на 17-му місці, розташувавшись між Південною Африкою та Чехією.
Коронавірус в Україні 20 березня
Минулої доби на коронавірус в Україні захворіло ще 15 292 людини. Госпіталізація знадобилася майже третині – 4 369 пацієнтам.
За попередню добу від Covid-ускладнень померло 260 осіб, з початку пандемії – 29 775.
Станом на 20 березня в Україні зареєстровано вже 1 535 218 випадків коронавірусу.
Джерело: ВООЗ