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Факти / Світ
Наташа Тарчевська |

Україна у першій двадцятці і спалах у Польщі: коронавірус у світі 20 березня

Станом на вечір 20 березня коронавірус у світі виявили вже у 121 969 225 осіб. За минулу добу кількість хворих збільшилась майже на півмільйона.

карантин в україні

З початку пандемії через ускладнення, викликані Covid-19, померли вже 2 694 095 пацієнтів.

Побороли коронавірус вже понад 99,2 млн людей у світі.

Країни з найбільшою кількістю хворих:

  • США – 30,434,541;
  • Індія – 11,877,009;
  • Бразилія – 11,590,373;
  • Росія – 4,447,570;
  • Велика Британія – 4,291,271.

Першу десятку країн із найбільшою кількістю випадків коронавірусу замикають Франція, Італія, Іспанія, Туреччина і Німеччина.

За минулу добу найбільше нових випадків, не враховуючи США та Індії, було виявлено у Польщі (+26 405). Країна перебуває на чотирнадцятому місці у світовому рейтингу поширення коронавірусу.

Для порівняння, в Італії за вчорашню добу виявили понад 23 тис. нових випадків, у Великій Британії – понад 5 тис. випадків, у Німеччині – лише 3 тис.

Україна у світовому рейтингу перебуває на 17-му місці, розташувавшись між Південною Африкою та Чехією.

Коронавірус в Україні 20 березня

Минулої доби на коронавірус в Україні захворіло ще 15 292 людини. Госпіталізація знадобилася майже третині – 4 369 пацієнтам.

За попередню добу від Covid-ускладнень померло 260 осіб, з початку пандемії – 29 775.

Станом на 20 березня в Україні зареєстровано вже 1 535 218 випадків коронавірусу.

Джерело: ВООЗ

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