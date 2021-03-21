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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Британський штам у Польщі та високий приріст в Україні: коронавірус у світі 21 березня

Коронавірус у світі продовжує стрімко поширюватися. Станом на 21 березня у світі зафіксовано 122 524 424 випадків коронавірусної хвороби.

карантин

Від ускладнень, які викликав Covid-19, померло 2 703 620 людей. Факти ICTV зібрали головні новини про коронавірус та карантин за 21 березня.

Коронавірус в Україні

Станом на 21 березня в Україні 1 546 363 хворих на коронавірус. За добу захворіли 11 145 осіб, зокрема 199 медичних працівників і 585 дітей. Госпіталізація знадобилася 4 838 особам.

Найбільше випадків коронавірусу за добу виявили у Львівській (1 117), Харківській (879) та Житомирській (814) областях. Станом на ранок 21 березня уже 108 309 українців вакцинувалися від коронавірусу. За добу медики прищепили 3 968 осіб.

За добу найбільше осіб прищепили у Київській області – 550. За весь період лідером за кількістю вакцинованих є Донецька область. Там імунізували 8 244 особи.

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З огляду на напружену ситуацію з поширенням коронавірусу у Миколаєві посилюють карантинні заходи. У місті з 24 березня до 4 квітня діятимуть обмеження помаранчевої зони карантину, однак на область вони не поширюються.

Карантин у світі

Тим часом у Франції вирішили тимчасово переобладнати головний стадіон країни Стад де Франс у найбільший центр вакцинації проти коронавірусу.

Влада французького департаменту Сен-Сен-Дені сподівається, що таке рішення дозволить щодня вакцинувати тисячі французів, які не можуть оперативно цього зробити, адже лікарні переповнені.

У Польщі 80% виявлених хворих з коронавірусом інфіковані британським штамом. Але, за словами генерального директора компанії BioNTech, до кінця літа жорсткий карантин та локдаун в багатьох країнах Європи та в США вже будуть не потрібними. Однак обмежувальні заходи залишаться.

Фото: Depositphotos

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