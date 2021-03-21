Країнам ЄС пропонували неіснуючі вакцини від Covid на €16 млрд

Зловмисники намагалися продати країнам Європейського Союзу неіснуючі вакцини від коронавірусу на суму в €16 мільярдів. Інформацію підтвердили в Європейському бюро з боротьби з шахрайством.
Серед країн, яким пропонувалися неіснуючі вакцини, була і Фінляндія. Як зазначив гендиректор Бюро Віллі Ітяля, найчастіше шахраї діють з країн третього світу.
– Ми вивчили пропозиції і з’ясували, що за ними стоять злочинці. Пропозиції складені добре, вони виглядають цілком реалістично. Йдеться про організовану злочинність. Тобто надходять пропозиції, але цих вакцин насправді не існує, – пояснює Ітяля.
Вакцинація у Франції
У Франції вирішили тимчасово переобладнати головний стадіон країни Стад де Франс у найбільший центр вакцинації проти коронавірусу.
Влада французького департаменту Сен-Сен-Дені сподівається, що таке рішення дозволить щодня вакцинувати тисячі французів, які не можуть оперативно цього зробити, адже лікарні переповнені.
Джерело: Yle