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Факти / Світ
Юлія Захарченко |

На Кубі у рамках випробувань власної Covid-вакцини імунізують 150 тис. людей

Куба знаходиться на фінальній стадії випробувань власної вакцини від коронавірусу. У зв’язку з цим в рамках завершального етапу клінічних випробувань планують вакцинувати 150 тис. людей.

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Першочергово вакциною Soberana 2 імунізуватимуть медичних працівників та людей з групи підвищеного ризику. Вакцинація розпочнеться 22 березня.

За словами міністра зовнішньої торгівлі та інвестицій Родріго Мальм’єрка, третя фаза випробувань цієї вакцини демонструє безпеку препарату. У зв’язку з цим ухвалили рішення якомога швидше вакцинувати таку кількість людей.

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Регулювальний орган Куби 18 березня також затвердив другу вакцину проти коронавірусу Abdala для дослідження препарату.

Коронавірус на Кубі

Куба переживає найсерйозніший спалах коронавірусу з початку пандемії після відкриття своїх кордонів наприкінці 2020 року. На острові з населенням 11 млн жителів щодня реєструють від 600 до 1 тис. нових випадків захворювання на коронавірус, що набагато вище показників минулого року.

Уряд пообіцяв провести вакцинацію всього населення в цьому році за допомогою однієї з п’яти експериментальних щеплень, які знаходяться на стадії розробки.

Джерело: US News

Фото: Pexels

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