Куба знаходиться на фінальній стадії випробувань власної вакцини від коронавірусу. У зв’язку з цим в рамках завершального етапу клінічних випробувань планують вакцинувати 150 тис. людей.

Першочергово вакциною Soberana 2 імунізуватимуть медичних працівників та людей з групи підвищеного ризику. Вакцинація розпочнеться 22 березня.

За словами міністра зовнішньої торгівлі та інвестицій Родріго Мальм’єрка, третя фаза випробувань цієї вакцини демонструє безпеку препарату. У зв’язку з цим ухвалили рішення якомога швидше вакцинувати таку кількість людей.

Регулювальний орган Куби 18 березня також затвердив другу вакцину проти коронавірусу Abdala для дослідження препарату.

Коронавірус на Кубі

Куба переживає найсерйозніший спалах коронавірусу з початку пандемії після відкриття своїх кордонів наприкінці 2020 року. На острові з населенням 11 млн жителів щодня реєструють від 600 до 1 тис. нових випадків захворювання на коронавірус, що набагато вище показників минулого року.

Уряд пообіцяв провести вакцинацію всього населення в цьому році за допомогою однієї з п’яти експериментальних щеплень, які знаходяться на стадії розробки.

Джерело: US News