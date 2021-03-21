Станом на 21 березня коронавірус у світі виявили у 122 524 424 жителів планети.

За останню добу кількість зареєстрованих випадків збільшилася на 513 797 людей.

За весь період пандемії від ускладнень Covid-19 зафіксували 2 703 620 смертельних випадків, за добу 9 084 особи не змогли побороти вірус.

Україна у світовому антирейтингу поширення хвороби займає 16 місце. За весь час пандемії 392 609 534 особи вакцинували проти коронавірусу.

Де найбільше захворіли за день

Бразилія – ​​90 570;

США – 61 382;

Індія – 43 846;

Франція – 34 658;

Польща – 21 850.

Де найбільше хворих на коронавірус

США – 29 437 770;

Бразилія – ​​11 871 390;

Індія – 11 599 130;

Російська Федерація – 4 456 869;

Велика Британія – 4 291 275.

Країни з найбільшою кількістю смертей

США – 536 008;

Бразилія – ​​290 314;

Мексика – 197 219;

Індія – 159 755;

Велика Британія – 126 122.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 21 березня в Україні зафіксували 1 546 363 випадки коронавірусу. За добу захворіло 11 145 людей, зокрема, 585 дітей та 199 медпрацівників. Госпіталізація знадобилася 4 838 пацієнтам.

За словами представників держави, на території України почалася третя хвиля коронавірусу. Ситуація з коронавірусом в Україні залишає бажати кращого, у зв’язку з цим у багатьох областях почалися вводити жорсткий карантин і локдаун.

У країні зафіксували 29 941 летальний випадок, за останню добу 166 людей померли від Covid-19. Однак страшну хворобу за добу змогли подолати 3 877 українців, всього за період пандемії вилікувалися 1 257 849 людей.