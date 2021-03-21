Станом на 21 березня коронавірус у світі виявили у 122 524 424 жителів планети.
За останню добу кількість зареєстрованих випадків збільшилася на 513 797 людей.
За весь період пандемії від ускладнень Covid-19 зафіксували 2 703 620 смертельних випадків, за добу 9 084 особи не змогли побороти вірус.
Україна у світовому антирейтингу поширення хвороби займає 16 місце. За весь час пандемії 392 609 534 особи вакцинували проти коронавірусу.
Де найбільше захворіли за день
- Бразилія – 90 570;
- США – 61 382;
- Індія – 43 846;
- Франція – 34 658;
- Польща – 21 850.
Де найбільше хворих на коронавірус
- США – 29 437 770;
- Бразилія – 11 871 390;
- Індія – 11 599 130;
- Російська Федерація – 4 456 869;
- Велика Британія – 4 291 275.
Країни з найбільшою кількістю смертей
- США – 536 008;
- Бразилія – 290 314;
- Мексика – 197 219;
- Індія – 159 755;
- Велика Британія – 126 122.
Коронавірус в Україні
Станом на ранок 21 березня в Україні зафіксували 1 546 363 випадки коронавірусу. За добу захворіло 11 145 людей, зокрема, 585 дітей та 199 медпрацівників. Госпіталізація знадобилася 4 838 пацієнтам.
За словами представників держави, на території України почалася третя хвиля коронавірусу. Ситуація з коронавірусом в Україні залишає бажати кращого, у зв’язку з цим у багатьох областях почалися вводити жорсткий карантин і локдаун.
У країні зафіксували 29 941 летальний випадок, за останню добу 166 людей померли від Covid-19. Однак страшну хворобу за добу змогли подолати 3 877 українців, всього за період пандемії вилікувалися 1 257 849 людей.