PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Юлія Захарченко |

Понад 9 тис. смертей за добу: коронавірус у світі 21 березня

Станом на 21 березня коронавірус у світі виявили у 122 524 424 жителів планети.

Понад 9 тис. смертей за добу: коронавірус у світі 21 березня

За останню добу кількість зареєстрованих випадків збільшилася на 513 797 людей.

За весь період пандемії від ускладнень Covid-19 зафіксували 2 703 620 смертельних випадків, за добу 9 084 особи не змогли побороти вірус.

Читайте
Британський штам у Польщі та високий приріст в Україні: коронавірус у світі 21 березня

Україна у світовому антирейтингу поширення хвороби займає 16 місце. За весь час пандемії 392 609 534 особи вакцинували проти коронавірусу.

Де найбільше захворіли за день

  • Бразилія – ​​90 570;
  • США – 61 382;
  • Індія – 43 846;
  • Франція – 34 658;
  • Польща – 21 850.

Де найбільше хворих на коронавірус

  • США – 29 437 770;
  • Бразилія – ​​11 871 390;
  • Індія – 11 599 130;
  • Російська Федерація – 4 456 869;
  • Велика Британія – 4 291 275.

Країни з найбільшою кількістю смертей

  • США – 536 008;
  • Бразилія – ​​290 314;
  • Мексика – 197 219;
  • Індія – 159 755;
  • Велика Британія – 126 122.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 21 березня в Україні зафіксували 1 546 363 випадки коронавірусу. За добу захворіло 11 145 людей, зокрема, 585 дітей та 199 медпрацівників. Госпіталізація знадобилася 4 838 пацієнтам.

За словами представників держави, на території України почалася третя хвиля коронавірусу. Ситуація з коронавірусом в Україні залишає бажати кращого, у зв’язку з цим у багатьох областях почалися вводити жорсткий карантин і локдаун.

У країні зафіксували 29 941 летальний випадок, за останню добу 166 людей померли від Covid-19. Однак страшну хворобу за добу змогли подолати 3 877 українців, всього за період пандемії вилікувалися 1 257 849 людей.

Джерело: World Health Organization

Фото: Pexels

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка