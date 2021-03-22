Німеччина розглядає можливість продовження протиепідемічних обмежень до квітня, попри вуличні протести.

Такі заходи хочуть ухвалити для того, щоб зменшити поширення нових видів штаму коронавірусу в країні.

Щонайменше у країні планують зробити часткову ізоляцію до квітня через зростання рівня зараження, викликаного новими штатами Covid-19.

За попередніми даними поїздки та подорожі хочуть скоротити до мінімуму. Туристи, які повторно в’їжджають до Німеччини, повинні пройти двотижневий карантин і надати негативні тести на коронавірус.

Протести в Німеччині

Таке рішення уряду може викликати негативну реакцію у тисячі протестувальників, які вийшли 20 березня проти чинних обмежень у німецькому місті Кассель.

Під час протестів у Німеччині поліція змушена була застосувати водомети, кийки та перцевий балончик для розгону натовпу. За їхніми оцінками, у мітингах взяли участь до 20 тис. осіб.