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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

У Польщі британський штам Covid-19 становить 80% інфікувань

У Польщі 80% виявлених хворих з коронавірусом інфіковані британським штамом.

коронавирус в Украине

Про це заявив очільник МОЗ Польщі Адам Недзельський.

– Британський штам витісняє інші варіанти вірусу в Польщі. Його частка у нових дослідженнях геному сягає позначки 80%,- написав він.

У суботу, 20 березня, міністр заявив, що під час третьої хвилі пандемії Covid-19, яка спостерігається зараз, кількість госпіталізованих людей від загальної кількості хворих є вищою, ніж під час другої хвилі Covid-19.

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Адам Недзельський також звернувся із закликом дотримуватися усіх обмежень, які запровадила країна.

Карантин у Європі

За прогнозами генерального директора компанії BioNTech, до кінця літа жорсткий карантин та локдаун в багатьох країнах Європи та в США вже будуть не потрібними. Однак обмежувальні заходи залишаться.

Водночас він зауважив, що людство зможе відновити “контроль над ситуацією” щонайменше лише через рік.

Фото: Depositphotos

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