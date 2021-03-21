У Польщі британський штам Covid-19 становить 80% інфікувань

У Польщі 80% виявлених хворих з коронавірусом інфіковані британським штамом.

Про це заявив очільник МОЗ Польщі Адам Недзельський.

– Британський штам витісняє інші варіанти вірусу в Польщі. Його частка у нових дослідженнях геному сягає позначки 80%,- написав він.

Mutacja brytyjska (20I/501Y.V1) wypiera inne warianty wirusa w Polsce. Jej udział w kolejnych badaniach genomu osiąga już wartość 80%. pic.twitter.com/PbYZPirtPt — Adam Niedzielski (@a_niedzielski) March 20, 2021

У суботу, 20 березня, міністр заявив, що під час третьої хвилі пандемії Covid-19, яка спостерігається зараз, кількість госпіталізованих людей від загальної кількості хворих є вищою, ніж під час другої хвилі Covid-19.

Адам Недзельський також звернувся із закликом дотримуватися усіх обмежень, які запровадила країна.

Карантин у Європі

За прогнозами генерального директора компанії BioNTech, до кінця літа жорсткий карантин та локдаун в багатьох країнах Європи та в США вже будуть не потрібними. Однак обмежувальні заходи залишаться.

Водночас він зауважив, що людство зможе відновити “контроль над ситуацією” щонайменше лише через рік.