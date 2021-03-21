США надаватимуть широку підтримку Україні та продовжать вводити санкції проти Росії. Таку думку озвучив Курт Волкер – колишній представник Державного департаменту США щодо питань України, коментуючи майбутню політику президента Джо Байдена.
За його словами, у Штатах Україну підтримують однаково і представники Республіканської партії, і Демократичної. Також він підкреслив, що колишня адміністрація на чолі з Дональдом Трампом теж допомагала Україні.
Зокрема були посилені санкції проти Російської Федерації, надана зброя, а також він пригадав ситуацію з висиланням російських дипломатів і представників спецслужб.
Курт Волкер спрогнозував, що політика Джо Байдена щодо України, зокрема у питаннях Донбасу, буде рухатися в тому ж напрямі.
– Вони продовжать вводити санкції проти Росії та підтримувати Україну, всіляко відбиватимуть російську дезінформацію і пропаганду. Ми вже бачимо нові санкції, запроваджені через отруєння Навального.
Військова підтримка США України
У США планують надавати щорічну підтримку Україні в галузі безпеки. Відповідний законопроект напередодні зареєстрували у Сенаті.
Сума виплат становитиме до $300 на рік, також проект передбачає надання зброї.
Джерело: Новое время