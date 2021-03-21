США надаватимуть широку підтримку Україні та продовжать вводити санкції проти Росії. Таку думку озвучив Курт Волкер – колишній представник Державного департаменту США щодо питань України, коментуючи майбутню політику президента Джо Байдена.

За його словами, у Штатах Україну підтримують однаково і представники Республіканської партії, і Демократичної. Також він підкреслив, що колишня адміністрація на чолі з Дональдом Трампом теж допомагала Україні.

Зокрема були посилені санкції проти Російської Федерації, надана зброя, а також він пригадав ситуацію з висиланням російських дипломатів і представників спецслужб.

Курт Волкер спрогнозував, що політика Джо Байдена щодо України, зокрема у питаннях Донбасу, буде рухатися в тому ж напрямі.

– Вони продовжать вводити санкції проти Росії та підтримувати Україну, всіляко відбиватимуть російську дезінформацію і пропаганду. Ми вже бачимо нові санкції, запроваджені через отруєння Навального.

Військова підтримка США України

У США планують надавати щорічну підтримку Україні в галузі безпеки. Відповідний законопроект напередодні зареєстрували у Сенаті.

Сума виплат становитиме до $300 на рік, також проект передбачає надання зброї.

Джерело: Новое время