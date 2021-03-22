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Факти / Світ
Людмила Грубник |

Австралія виготовлятиме вакцину проти коронавірусу від AstraZeneca

В Австралії розпочнуть виробляти вакцину проти коронавірусу від AstraZeneca.

вакцина коронавірус

Дозвіл на виробництво за ліцензією видав Австралійський регуляторний орган лікарських засобів (TGA).

Речовина, яку вироблятимуть австралійські фахівці, матиме такі ж склад, якість та ефективність, як і аналоги в інших країнах.

Виробництво вакцини проходитиме на двох підприємствах у Мельбурні.

Перші партії вакцини від AstraZeneca австралійського виробництва мають з’явитися найбличжим часом.

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Вакцина проти коронавірусу

У країнах світу триває вакцинація проти коронавірусу. Водночас активно використовується речовина від AstraZeneca.

У низці держав почали відмовлятися від використання вакцини через фіксування важких ускладнень і навіть летальних випадків після щеплення.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу у світі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: TGA

Фото: Dreamstime

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