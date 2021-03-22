В Австралії розпочнуть виробляти вакцину проти коронавірусу від AstraZeneca.
Дозвіл на виробництво за ліцензією видав Австралійський регуляторний орган лікарських засобів (TGA).
Речовина, яку вироблятимуть австралійські фахівці, матиме такі ж склад, якість та ефективність, як і аналоги в інших країнах.
Виробництво вакцини проходитиме на двох підприємствах у Мельбурні.
Перші партії вакцини від AstraZeneca австралійського виробництва мають з’явитися найбличжим часом.
Вакцина проти коронавірусу
У країнах світу триває вакцинація проти коронавірусу. Водночас активно використовується речовина від AstraZeneca.
У низці держав почали відмовлятися від використання вакцини через фіксування важких ускладнень і навіть летальних випадків після щеплення.
Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу у світі читайте на Фактах ICTV.
Джерело: TGA