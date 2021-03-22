Другий етап Covid-вакцинації в Україні, розширення червоної карантинної зони, продовження локдауну у Львові та безпечність вакцини AstraZeneca – головні новини про коронавірус та карантин за 22 березня.
В Україні 22 березня стартував другий етап вакцинації від Covid-19. Він охопить сімейних лікарів, працівників соціальної сфери, а також людей, яким більше 80 років, що попередньо записалися в додатку Дія.
Нині зробили вже 111 025 щеплень, з яких 2 715 – за останню добу. Лише одна людина отримала дві дози вакцини.
Епідемічна ситуація нині ускладнюється. МОЗ вніс до червоної карантинної зони Сумську область, тобто на сьогодні в ній уже сім регіонів та Київ, у помаранчевій – 11, всі інші – у жовтій.
У Львові, де локдаун розпочався 19 березня, комісія ТЕБ і НС вирішила продовжити обмеження до 4 квітня. Раніше йшлося про його закінчення 28 березня.
Вирішили також розгорнути тимчасовий госпіталь на базі приміщень медичного університету.
Влада Черкаської області також вирішила з 22 березня посилити карантинні обмеження, щоб виключити попадання регіону в червону зону. Кінцева дата поки невідома.
Попередні результати третьої фази випробувань вакцини AstraZeneca, яку використовує Україна, підтвердили її безпечність та ефективність для людей різного віку.
У Оксфордському університеті заявили, що ефективність препарату становить 79%, а для людей від 65 років – 80%.
Дослідження пройшли у США, Чилі і Перу, в них взяли участь понад 32 тис. добровольців усіх вікових груп.
До речі, Ізраїль – одна з небагатьох країн, яка може похвалитися високими темпами вакцинації. Тут повністю щепили половину населення – дві дози вакцини отримали 50,2%. Загалом у країні зробили 9 711 316 щеплень. Найбільше – у США, де зробили 124 481 412 ін’єкцій.
Коронавірус в Україні
Станом на 22 березня в Україні зафіксовано 7 893 нових випадки коронавірусу. За весь час пандемії Covid-19 виявили у 1 554 256 людей.
За минулу добу померли 157 хворих, а загалом – 30 098.
Одужали за день 2 993 українці, за весь час пандемії – 1 260 842 пацієнти.
Антилідери на сьогодні – Львівська (937), Одеська (745), Житомирська (580) та Київська (557) області.