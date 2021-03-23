Всесвітня організація охорони здоров’я вкотре висловила занепокоєність ситуацією щодо розподілу вакцини. Під час брифінгу 22 березня очільник ВООЗ Тедрос Гебреісус розкритикував заможні країни через нерівність у доступі до вакцини від коронавірусу.

За його словами, різниця між кількістю прищеплених людей у бідних і багатих країнах щодня лише зростає. Гебреісус заявив, що світ опиниться на межі катастрофічного морального провалу, адже ніхто не вживає вагомих заходів для вирішення проблеми.

Країни, які вакцинують молодих людей, забирають життя людей з груп ризику, літніх людей та лікарів з інших країн.

Коронавірус у світі

Станом на 22 березня у світі зафіксовано 122 992 844 випадків коронавірусу. За добу захворіли ще 455 964 мешканців планети.

Лідерами за кількістю хворих залишаються США, Бразилія та Індія. Детальніше про коронавірус у світі читайте на Фактах ICTV.