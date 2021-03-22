Станом на 22 березня коронавірус у світі виявили у 122 992 844 жителів планети.
За останню добу кількість зареєстрованих випадків збільшилася на 455 964 особи.
За весь період пандемії від ускладнень Covid-19 зафіксували 2 711 071 смертельний випадок, за добу 7 291 особа не змогла побороти вірус.
Україна у світовому антирейтингу поширення хвороби – на 16 місці. За весь час пандемії 397 950 709 людей вакцинували проти коронавірусу.
Де найбільше захворіли за день
- Бразилія – 79 069;
- США – 60 228;
- Індія – 46 951;
- Франція – 30 581;
- Польща – 14 579.
Де найбільше хворих на коронавірус
- США – 29 497 998;
- Бразилія – 11 950 459;
- Індія – 11 646 081;
- Російська Федерація – 4 466 153;
- Велика Британія – 4 296 587.
Країни з найбільшою кількістю смертей
- США – 536 781;
- Бразилія – 292 752;
- Мексика – 197 827;
- Індія – 159 967;
- Велика Британія – 126 155.
Коронавірус в Україні
Станом на ранок 22 березня в Україні зафіксували 1 554 256 випадків коронавірусу. За добу захворіло 7 893 людини, зокрема, 413 дітей та 161 медпрацівник. Госпіталізація знадобилася 3 026 пацієнтам.
За словами представників держави, на території України почалася третя хвиля коронавірусу. Ситуація з коронавірусом в Україні залишає бажати кращого, у зв’язку з цим у багатьох областях вже ввели карантин з суворими протиепідемічними обмеженнями.
У країні зафіксували 30 098 летальних випадків, за останню добу 157 людей померли від Covid-19. Однак страшне захворювання за добу змогли подолати 2 993 українці, всього за період пандемії вилікувалися 1 260 842 особи.