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Факти / Світ
Юлія Захарченко |

Понад 7 тис. смертей за добу: коронавірус у світі 22 березня

Станом на 22 березня коронавірус у світі виявили у 122 992 844 жителів планети.

Понад 7 тис. смертей за добу: коронавірус у світі 22 березня

За останню добу кількість зареєстрованих випадків збільшилася на 455 964 особи.

За весь період пандемії від ускладнень Covid-19 зафіксували 2 711 071 смертельний випадок, за добу 7 291 особа не змогла побороти вірус.

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Україна у світовому антирейтингу поширення хвороби – на 16 місці. За весь час пандемії 397 950 709 людей вакцинували проти коронавірусу.

Де найбільше захворіли за день

  • Бразилія – ​​79 069;
  • США – 60 228;
  • Індія – 46 951;
  • Франція – 30 581;
  • Польща – 14 579.

Де найбільше хворих на коронавірус

  • США – 29 497 998;
  • Бразилія – ​​11 950 459;
  • Індія – 11 646 081;
  • Російська Федерація – 4 466 153;
  • Велика Британія – 4 296 587.

Країни з найбільшою кількістю смертей

  • США – 536 781;
  • Бразилія – ​​292 752;
  • Мексика – 197 827;
  • Індія – 159 967;
  • Велика Британія – 126 155.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 22 березня в Україні зафіксували 1 554 256 випадків коронавірусу. За добу захворіло 7 893 людини, зокрема, 413 дітей та 161 медпрацівник. Госпіталізація знадобилася 3 026 пацієнтам.

За словами представників держави, на території України почалася третя хвиля коронавірусу. Ситуація з коронавірусом в Україні залишає бажати кращого, у зв’язку з цим у багатьох областях вже ввели карантин з суворими протиепідемічними обмеженнями.

У країні зафіксували 30 098 летальних випадків, за останню добу 157 людей померли від Covid-19. Однак страшне захворювання за добу змогли подолати 2 993 українці, всього за період пандемії вилікувалися 1 260 842 особи.

Джерело: World Health Organization

Фото: Pexels

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