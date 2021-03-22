Станом на 22 березня коронавірус у світі виявили у 122 992 844 жителів планети.

За останню добу кількість зареєстрованих випадків збільшилася на 455 964 особи.

За весь період пандемії від ускладнень Covid-19 зафіксували 2 711 071 смертельний випадок, за добу 7 291 особа не змогла побороти вірус.

Україна у світовому антирейтингу поширення хвороби – на 16 місці. За весь час пандемії 397 950 709 людей вакцинували проти коронавірусу.

Де найбільше захворіли за день

Бразилія – ​​79 069;

США – 60 228;

Індія – 46 951;

Франція – 30 581;

Польща – 14 579.

Де найбільше хворих на коронавірус

США – 29 497 998;

Бразилія – ​​11 950 459;

Індія – 11 646 081;

Російська Федерація – 4 466 153;

Велика Британія – 4 296 587.

Країни з найбільшою кількістю смертей

США – 536 781;

Бразилія – ​​292 752;

Мексика – 197 827;

Індія – 159 967;

Велика Британія – 126 155.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 22 березня в Україні зафіксували 1 554 256 випадків коронавірусу. За добу захворіло 7 893 людини, зокрема, 413 дітей та 161 медпрацівник. Госпіталізація знадобилася 3 026 пацієнтам.

За словами представників держави, на території України почалася третя хвиля коронавірусу. Ситуація з коронавірусом в Україні залишає бажати кращого, у зв’язку з цим у багатьох областях вже ввели карантин з суворими протиепідемічними обмеженнями.

У країні зафіксували 30 098 летальних випадків, за останню добу 157 людей померли від Covid-19. Однак страшне захворювання за добу змогли подолати 2 993 українці, всього за період пандемії вилікувалися 1 260 842 особи.