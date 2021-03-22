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Факти / Світ
Людмила Грубник |

Прем’єр-міністр Словаччини погодився піти у відставку через скандал з вакциною з РФ

Прем’єр-міністр Словаччини Ігор Матович вирішив піти у відставку через коаліційну кризу у країні, яку спровокувала закупівля російської вакцини проти коронавірусу Спутник V.

вакцинація

Він готовий піти на такий крок задля порятунку коаліції та вирішення ситуації у країні.

Водночас Ігор Матович зазначив, що він може полишити посаду, але бути членом уряду.

Члени коаліції погрожували припинити роботу, якщо Матович не піде у відставку до 24 березня.

Коаліційна криза у Словаччині

Закупівля російської вакцини проти коронавірусу спровокувала коаліційну кризу у Словаччині.

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Країна придбала партію речовини, попри відсутність згоди всіх членів коаліції. Через це міністру охорони здоров’я Словаччини Мареку Крайчі довелося піти у відставку.

Детальніше про коаліційну кризу у Словаччині читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Deutsche Welle

Фото: Depositphotos

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