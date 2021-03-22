Президент Литви Гітанас Науседа у понеділок, 22 березня, публічно вакцинувався в одній з поліклінік Вільнюса.

Очільник Литви щепився препаратом виробництва компанії AstraZeneca, щоб підвищити довіру населення до цієї вакцини.

— У мене немає сумнівів щодо наукових та уповноважених організацій, які дуже компетентно оцінюють всі вакцини… Я справді вважаю, що всі чотири затверджені вакцини є надійними та ефективними. Тому я активно закликаю людей не витрачати даремно час, не чекати, не роздумуючи йти робити щеплення тієї вакциною, якою хочете зробити щеплення, – сказав Науседа.

Окрім Науседи у понеділок прививки проти Covid-19 зроблять також прем’єр-міністр країни Інгріда Шімоніте, спікер сейму Вікторія Чміліте-Нільсен та міністр охорони здоров’я Арунас Дулькіс.

Президент Литви зазначив, що вони зроблять собі щеплення в один день, адже знайшли для цього час у розкладі. Також він зазначив, що керівництво країни не вакцинувалося раніше, адже це могло спричинити дискусії у суспільстві.

— Ймовірно, виникли б дискусії про те, чому керівників країни поставили вище за інших людей. Тому, на мою думку, ми повинні встановити дуже чіткі правила гри, чіткий порядок і не змінювати його, – додав він.

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В Литві та низці країн Європи вакцинація препаратом компанії AstraZeneca була призупинена через випадки тромбоемболії у щеплених людей.

Минулого четверга Європейське агентство лікарських засобів заявило, що вакцина AstraZeneca є безпечною та ефективною, тому Литва відновила вакцинацію цим препаратом.

Фото: Lietuvos Respublikos Prezidentas/Robertas Dačkus

Джерело: Delfi