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Марія Степанюк |

Президентський люкс під потреби принца: ЗМІ показали, як живе син Лукашенка

Журналісти Telegram-каналу Nexta показали, в яких умовах живе молодший син самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Комната Николая Лукашенко

Микола Лукашенко живе у розкішних апартаментах в окремому крилі Палацу Незалежності у Мінську.

За даними Nexta, до цього крила заборонений вхід для співробітників палацу. У ньому є спальня, сауна, зала для дегустацій та особистий кінотеатр.

— Знайшлося там місце і для молодшого сина. Щоб малий не нудьгував, поки татко у своєму бункері перехоплює секретні розмови Ніка і Майка, – йдеться в описі до фото.

Під потреби Лукашенка-молодшого відведений президентський люкс – власний санвузол, спальня, кімната для дозвілля. Кожне приміщення за розміром як невелика двокімнатна квартира.

— Інтер’єри витримані у стилі так званого агроренесансу – “дорага-багата”. Для навчання є ворожий iMac за кілька тисяч доларів. Є книги, моделі кораблів та набір солдатиків. Словом, жити можна.

Також зазначається, що останніми роками син Лукашенка здебільшого перебував в іншій резиденції – в Острошицькому Городку.

Лукашенко. Золоте дно

8 березня Nexta показали фільм-розслідування про статки самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка під назвою Лукашенко. Золоте дно.

За матеріалами розслідування, Лукашенко володіє кількома резиденціями. Наймасштабнішою з них є Палац Незалежності у Мінську з парковкою для вертольота, басейною, сауною, зимовим садом тощо.

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Також у колекції президента Білорусі – автомобілі преміум-класу, серед яких зокрема – Tesla, Audi, Maybach, Rolls-Royce тощо.

Майже через тиждень після прем’єри розслідування Олександр Лукашенко заявив, що вважає Золоте дно цілковитою брехнею та опозиційним наклепом.

Джерело: Nexta

Фото: Nexta

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