В американському місті Маямі-Біч оголошено надзвичайний стан через ризик сплеску коронавірусу після прибуття тисяч туристів на весняні канікули.

Комендантська година діятиме із 20.00 до 06.00 щонайменше до 12 квітня.

У цей час буде обмежений рух транспорту. Також повинні закритися підприємства в жвавому районі Саут-Біч.

За словами мера міста Маямі Дена Гелбера, тисячі туристів (більшість – студенти США, в яких почались весняні канікули – Ред.) внесли в місто хаос і безлад.

– Це схоже на рок-концерт: від стіни до стіни люди стоять блоками, – говорить Ден Гелбер.

Місцевий чиновник Рауль Агіла запевняє: під час вихідних у Саут Бічі через натовп не було видно бруківки й трави.

– Надзвичайні заходи необхідні не тільки для захисту жителів курортного міста, але й гостей, – зауважує він.

21 березня після набуття чинності комендантської години поліція Маямі-Біч заарештувала щонайменше десяток людей. Правоохоронці використовували кулі з перцевим пульверизатором.

Із початку пандемії у Флориді зафіксували майже два мільйони заражень. За останній тиждень там реєструють близько 4 300 нових випадків Covid-19 на день.

У Маямі після вакцинації помер лікар

У січні в Маямі після вакцинації помер лікар. Невдовзі після щеплення першою дозою препарату Pfizer аналізи акушера Грегорі Майкла викликали занепокоєння в медиків. На його тілі також виявили маленькі червоні плями.

Через кілька днів чоловік переніс інсульт та помер у лікарні.

Джерело: BBC

Фото: Miami Beach Police