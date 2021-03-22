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Факти / Світ
Людмила Грубник |

Трамп планує створити власну соціальну мережу

45-й президент США Дональд Трамп планує повернутися до соціальних мереж, створивши власну платформу.

Дональд Трамп

За інформацією його радника Джейсона Міллера, очікується, що це відбудеться через два-три місяці.

– Я вважю, ми побачимо, як Трамп повернеться до соціальних мереж. Ймовірно, через два або три місяці зі своєю власною платформою, – повідомив Джейсон Міллер.

Водночас представники Трампа очікують, що ця платформа буде популярною серед користувачів.

Блокування Трампа в соцмережах

Екс-президент США Дональд Трамп не був згоден зі своєю поразкою на виборах очільника держави у листопаді 2020 року. Через це він закликав людей вийти на акції протесту у Вашингтоні.

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Мітинги 6 січня 2021 року закінчилися штурмом Капітолія та смертями людей. Такі дії Трампа засудили у світі, а його акаунти у соціальних мережах заблокували.

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Джерело: Fox News

Фото: Dreamstime

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