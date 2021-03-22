PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Тетяна Забожко |

У країнах, що розвиваються, люди збідніють на 22% через пандемію – МВФ

Відновлення світової економіки відбувається швидше прогнозів Міжнародного валютного фонду. Про це повідомив перший заступник глави МВФ Джеффрі Окамото.

У країнах, що розвиваються, люди збідніють на 22% через пандемію – МВФ

– У січні ми прогнозували глобальне зростання до 2021 року на рівні 5,5%, але з’являються перспективи швидшого відновлення завдяки додатковим податковим стимулам, особливо в США, та перспективам більш широкої вакцинації, – зауважив Джеффрі Окамото.

Однак незважаючи на стрімке відновлення в другій половині 2020 року, ВВП залишається значно нижчим допандемічних тенденцій у більшості країн.

У МВФ прогнозують, що сукупний дохід на душу населення в країнах із ринком, що формується, і в країнах, що розвиваються, за винятком Китаю, у 2020-2022 роках буде на 22% нижчим, ніж був би без пандемії.

Це може призвести до того, що близько 90 млн людей може опинитися за межею бідності з моменту початку пандемії.

Джеффрі Окамото побоюється, що в країнах із низьким рівнем доходу масштабна вакцинація може не початись до 2022 року.

Іншим ризиком, за його словами, є поширення стійких мутацій, які можуть знизити ефективність вакцин, що існують, і можуть підірвати або затримати відновлення.

МВФ перегляне свої глобальні прогнози на початку квітня.

Підтримка МВФ для України

13 лютого місія МВФ завершила свою роботу в Україна, не досягнувши прогресу в питанні надання наступного траншу.

Наразі влада робить все можливе, щоб повернути місію МВФ до України.

Які умови потрібно виконати для отримання підтримки МВФ для України, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: МВФ

Фото: Getty Images

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка