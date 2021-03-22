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Факти / Світ
Оксана Доротюк |

В Ізраїлі повністю вакцинували від коронавірусу половину населення

Понад 52% громадян Ізраїлю повністю вакцинувалися від коронавірусу.

В Ізраїлі повністю вакцинували від коронавірусу половину населення

За даними проекту Оксфордського університету Наш світ у даних, станом на 20 березня дві дози вакцини проти Covid-19 вже отримали 52,3% громадян Ізраїлю.

59,6% ізраїльтян отримали лише одну дозу вакцини від коронавірусної хвороби. Також в Ізраїлі зробили вже понад 9,6 млн щеплень.

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Для порівняння у Китаї повністю вакцинували лише 15% населення, у США – 12,9%, в Індії – 0,5%.

Україна знаходиться наприкінці списку за кількістю громадян, що двічі отримали дозу вакцини – повністю вакциновані менш як 0,1% українців.

Вакцинація в Україні

Станом на ранок 21 березня в Україні вакцинували від коронавірусу 108 309 українців. За добу медики прищепили 3 968 осіб.

За добу найбільше осіб прищепили у Київській області – 550. За весь період лідером за кількістю вакцинованих є Донецька область. Там імунізували 8 244 особи.

Джерело: Our World in Data 

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