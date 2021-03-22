PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Анастасія Рогожінська |

В Японії вперше зареєстрували випадок передання Covid-19 від матері немовляті

В Японії вперше зафіксували можливий випадок передання коронавірусу від матері новонародженій дитині.

В Японії вперше зареєстрували випадок передання Covid-19 від матері немовляті

Науковці Японського педіатричного товариства провели опитування у 1 124 лікарнях країни, де є педіатричні відділення. Вони виявили, що на кінець серпня 2020 року в Японії народилися 52 дитини від матерів, заражених коронавірусом.

Читайте
Вакцинація вагітних від Covid-19: антитіла можуть передаватися дитині

В одного з новонароджених був позитивний результат тесту на коронавірус. Однак у немовляти не було жодних проблем зі здоров’ям.

Також кілька подібних випадків зареєстрували і в інших країнах.

Проте керівник групи експертів професор Моріока Ічіро заявив, що ймовірність передання хвороби від матері до дитини – низька. А у інфікованих немовлят спостерігаються легкі симптоми.

Однак, за його словами, вагітні жінки мають бути обережними, щоб не заразитися коронавірусом.

Коронавірус не передається немовлятам з молоком матері

Американські вчені дослідили, що матері з Covid-19 не передають вірус немовлятам під час грудного вигодовування.

Однак немовлята з молоком отримують антитіла, які можуть нейтралізувати коронавірус.

Джерело: NHK

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка