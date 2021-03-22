В Японії вперше зареєстрували випадок передання Covid-19 від матері немовляті

В Японії вперше зафіксували можливий випадок передання коронавірусу від матері новонародженій дитині.

Науковці Японського педіатричного товариства провели опитування у 1 124 лікарнях країни, де є педіатричні відділення. Вони виявили, що на кінець серпня 2020 року в Японії народилися 52 дитини від матерів, заражених коронавірусом.

В одного з новонароджених був позитивний результат тесту на коронавірус. Однак у немовляти не було жодних проблем зі здоров’ям.

Також кілька подібних випадків зареєстрували і в інших країнах.

Проте керівник групи експертів професор Моріока Ічіро заявив, що ймовірність передання хвороби від матері до дитини – низька. А у інфікованих немовлят спостерігаються легкі симптоми.

Однак, за його словами, вагітні жінки мають бути обережними, щоб не заразитися коронавірусом.

Коронавірус не передається немовлятам з молоком матері

Американські вчені дослідили, що матері з Covid-19 не передають вірус немовлятам під час грудного вигодовування.

Однак немовлята з молоком отримують антитіла, які можуть нейтралізувати коронавірус.

Джерело: NHK