ЄС будує відносини з Росією на основі п’яти керівних принципів – Боррель

Європейський Союз і надалі будуватиме відносини з Росією на основі п’яти головних принципів, які визначили раніше.

Про це під час прес-конференції за підсумками засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель.

– Ми мали коротку дискусію стосовно Росії. Міністри підтвердили, що п’ять керівних принципів залишаються чинними у наших відносинах з Росією. Є очевидним, що Росія зайняла конфронтаційну позицію стосовно Європейського Союзу. Зростає кількість порушень російською владою прав людини та міжнародних законів як на території Росії….так і за межами Росії, – сказав Високий представник ЄС.

Він зауважив, що російська влада продемонструвала небажання до взаємодії з Євросоюзом у питаннях дотримання прав людини.

За словами Борреля, Росія сповзає до перетворення на тоталітарну державу і продовжує віддалятися від Європи.

Ультиматум для Путіна

Очільник Європейської ради Шарль Мішель висунув ультиматум стабілізації стосунків між Росією та ЄС. Він пов’язаний з Україною.

Політик зауважив, що існує ціла низка причин, чому ЄС не може налагодити дипломатичні стосунки з РФ. Однією із найважливіших залишається ігнорування та порушення Мінських домовленостей на Донбасі.