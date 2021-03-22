У Європейському Союзі вважають, що вакцинувати людей проти коронавірусу та досягти колективного імунітету до Covid-19 на континенті можна без використання російської речовини Спутник V.

Таку тезу озвучив європейський комісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.

– Нам зовсім не потрібен Спутник V, – зазначив Тьєррі Бретон.

За його словами, у Євросоюза є можливість доправити від 300 до 350 млн доз вакцини до кінця червня 2021 року. Для цього можна використовувати власне матеріально-технічне забезпечення.

– До 14 липня у нас є можливість досягти загальноконтинентального імунітету, – додав він.

Вакцинація проти коронавірусу

З грудня 2020 року у світі триває вакцинація проти коронавірусу.

Водночас на планеті фіксують брак речовини, через це низка країн розпочала виробляти власну вакцину.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: CNA, TF1