Вірус SARS-CoV-2, ймовірно, циркулював непомітним не більше двох місяців, перш ніж були зафіксовані перші випадки захворювання в китайському Ухані у грудні 2019 року.

Такого висновку дійшли вчені Медичної школи Каліфорнійського університету у місті Сан-Дієго спільно з Університетом Арізони та компанією Illumina, Inc.

Вчені використали метод молекулярного датування (метод молекулярного годинника, що оцінює частоту мутацій, – Ред.) та епідеміологічного моделювання, щоб оцінити циркуляцію вірусу. Вони дійшли висновку, що, ймовірно, вірус циркулював непомітним щонайменше до двох місяців.

— Для того, щоб відповісти на запитання, як довго SARS-CoV-2 міг поширюватися у Китаї, перш ніж його виявили, ми об’єднали три важливі елементи інформації: детальне розуміння того, як SARS-CoV-2 поширювався в Ухані до локдауна , генетична різноманітність вірусу в Китаї і повідомлення про найперші випадки захворювання Covid-19 у Китаї. Об’єднавши ці докази, ми змогли встановити верхню межу – середину жовтня 2019 року, коли SARS-CoV-2 почав циркулювати в провінції Хубей, – сказав один із авторів дослідження, доцент Відділення інфекційних захворювань та глобального громадського здоров’я у Медичній школі Каліфорнійського університету Джоел О.Вертхайм.

Також вчені дійшли висновку, що за певних умов, як показало моделювання, у двох із трьох випадків Covid-19 видихався би сам по собі, не спричинивши пандемії.

На думку авторів дослідження, первинний штам SARS-CoV-2 став епідемічним, тому що він поширювався у міських районах, де передача була легшою.

— У модельованих епідеміях за участю менш щільних сільських громад епідемії зникали в 94,5-99,6% випадків. Відтоді вірус мутував кілька разів, причому низка варіантів ставала трансмісивнішою, – йдеться в повідомленні.

Вертхайм зазначив, що люди виявилися не готовими до вірусу SARS-CoV-2, оскільки відповідні служби готувалися до чогось на кшталт SARS (атипової пневмонії 2003 року) або MERS (близькосхідного респіраторного синдрому 2012-2015 р.), з високим рівнем смертності.

Однак виявилося, що вірус з відносно невисоким рівнем смертності, добре передається, може бути спустошливим у світових масштабах.

Гіпотеза походження коронавірусу

У ВООЗ назвали малоймовірним лабораторне походження нового коронавірусу.

Глава експертів ВООЗ Пітер Бен Ембарек зазначив, що пророблена робота під час візиту до Китаю вказує на природне джерело, а саме кажанів.

Джерело: Science