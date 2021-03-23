PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Людмила Грубник |

Дестабілізаційна діяльність РФ: у НАТО назвали головні загрози для безпеки

У НАТО вважають діяльність Росії одним із викликів, який загрожує безпеці Альянсу.

Єнс Столтенберг

Про це йдеться у матеріалах організації, опублікованих на сайті НАТО.

Очолює перелік викликів дестабілізаційна діяльність Росії. Крім того, у документі зазначено загрозу тероризму, кібератаки, підривні технології, підйом Китаю та зміну клімату.

– Росія продовжує придушувати мирних дисидентів у себе вдома та демонструє зразок агресивної поведінки за кордоном, – зазначається у документі.

Зокрема, є спроби кібератак, втручання у вибори інших країн.

Читайте
Члени НАТО підтримують вступ до Альянсу України та Грузії

Боротьба з агресією РФ

У березні представники НАТО повідомили, що посилюватимуть присутність у Чорноморському регіоні.

Вони планують піти на такий крок через анексією Криму Росією та мілітаризацію півострова Москвою.

Детальніше про боротьбу з агресією РФ читайте на Фактах ICTV.

Джерело: НАТО

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка