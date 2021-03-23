У НАТО вважають діяльність Росії одним із викликів, який загрожує безпеці Альянсу.

Про це йдеться у матеріалах організації, опублікованих на сайті НАТО.

Очолює перелік викликів дестабілізаційна діяльність Росії. Крім того, у документі зазначено загрозу тероризму, кібератаки, підривні технології, підйом Китаю та зміну клімату.

– Росія продовжує придушувати мирних дисидентів у себе вдома та демонструє зразок агресивної поведінки за кордоном, – зазначається у документі.

Зокрема, є спроби кібератак, втручання у вибори інших країн.

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Боротьба з агресією РФ

У березні представники НАТО повідомили, що посилюватимуть присутність у Чорноморському регіоні.

Вони планують піти на такий крок через анексією Криму Росією та мілітаризацію півострова Москвою.

Детальніше про боротьбу з агресією РФ читайте на Фактах ICTV.

Джерело: НАТО