У НАТО вважають діяльність Росії одним із викликів, який загрожує безпеці Альянсу.
Про це йдеться у матеріалах організації, опублікованих на сайті НАТО.
Очолює перелік викликів дестабілізаційна діяльність Росії. Крім того, у документі зазначено загрозу тероризму, кібератаки, підривні технології, підйом Китаю та зміну клімату.
– Росія продовжує придушувати мирних дисидентів у себе вдома та демонструє зразок агресивної поведінки за кордоном, – зазначається у документі.
Зокрема, є спроби кібератак, втручання у вибори інших країн.
Боротьба з агресією РФ
У березні представники НАТО повідомили, що посилюватимуть присутність у Чорноморському регіоні.
Вони планують піти на такий крок через анексією Криму Росією та мілітаризацію півострова Москвою.
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Джерело: НАТО