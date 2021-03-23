Новий антирекорд смертей від коронавірусу в Україні, подовження карантину у Німеччині та продаж Covid-вакцини у даркнеті. Факти ICTV зібрали головні новини про коронавірус за 23 березня.

В Україні за останню добу від коронавірусу померло 333 людини. Це новий антирекорд з початку пандемії.

За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, погіршення епідситуації в країні пов’язане з тим, що світ увійшов у третю Covid-хвилю, а на території України циркулює британський штам коронавірусу.

Однак очільник МОЗ запевнив, що в країні найближчим часом не запроваджуватимуть локдаун, попри погіршення ситуації з коронавірусом.

Окрім цього, Степанов розповів, що британський штам Covid-19 вражає органи дихання, слизові, нирки та навіть центральну нервову систему й печінку. Для цього штаму характерна важка клінічна картина.

За його словами, до 70% пацієнтів, які одужали від коронавірусу, потребують реабілітації тривалістю від трьох до шести місяців, адже у них часто фіксують важкий перебіг хвороби.

Тим часом Кабмін зобов’язав усіх людей, які прибули в Україну, обов’язково мати негативний ПЛР-тест на коронавірус.

Водночас уряд оновив правила червоної зони карантину. Тепер у цій зоні заборонено перебувати без масок на територіях загального користування.

Станом на сьогодні до червоної зони карантину увійшли Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Чернівецька, Одеська, Сумська області та місто Київ. До помаранчевої зони потрапили 15 регіонів. Решта – поки в жовтій зоні.

У Дніпрі з 25 березня запроваджують жорсткий локдаун. Зокрема, зобороняється проведення масових заходів за участю більше однієї людини на 4 кв. м площі.

Також у Німеччині подовжили карантин до 18 квітня через розповсюдження Covid-19. Зокрема на Великдень будуть запроваджені ще більш жорсткіші обмеження.

Натомість у Малайзії влада виплачуватиме усім громадянам $12,1 тис. у разі госпіталізації після вакцинації проти коронавірусу.

Окрім цього, уряд країни ухвалив рішення про надання грошової допомоги у розмірі $121 тис., якщо людина внаслідок вакцинації отримає інвалідність чи помре.

Водночас Франція найближчим часом відкриє щонайменше 35 центрів масової Covid-вакцинації, щоб прискорити імунізацію населення.

А компанія Sinovac заявила, що вакцина власного виробництва CoronaVac проти коронавірусу безпечна та ефективна для дітей віком від 3 до 17 років.

Тим часом у даркнеті активно продають вакцини проти коронавірусу за $500-750, довідки про вакцинацію за $150 та фальшиві тести на Covid-19.

Окрім цього, британські вчені дослідили, що звичайний риновірус, що викликає застуду, може ефективно витіснити коронавірус з клітин організму.

Коронавірус в Україні

Станом на 23 березня в Україні підтвердили 1 565 732 випадки коронавірусу. За добу – 11 476 нових хворих.

Найбільше нових випадків виявили в Одеській (1 122), Львівській (995) та Харківській (843) областях.

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