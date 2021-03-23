У світі станом на вівторок, 23 березня, зафіксували 123 419 065 випадків коронавірусу, за добу – 393 531.

Від ускладнень, які викликав Covid-19, у світі померли 2 719 163 пацієнта, за добу – 7 151.

Країни з найбільшою кількістю хворих:

США – 29 537 163 (+39 165);

Бразилія – 11 998 233 (+47 774);

Індія – 11 786 796 (+40 715);

Росія – 4 474 610 (+8 457);

Велика Британія – 4 301 929 (+5 342).

Країни, де найбільше людей померли від коронавірусу:

США – 537 260 (+479);

Бразилія – 294 042 (+1 290);

Мексика – 198 036 (+209);

Індія – 160 166 (+199);

Велика Британія – 126 172 (+17).

Карантин у світі

У Німеччині подовжили карантин до 18 квітня через розповсюдження Covid-19.

У Малайзії влада виплачуватиме усім громадянам $12,1 тис. у разі госпіталізації після вакцинації проти коронавірусу.

Велика Британія відзначила річницю запровадження карантину хвилиною мовчання за померлими від коронавірусу.

Компанія Sinovac заявила, що вакцина власного виробництва CoronaVac проти коронавірусу безпечна та ефективна для дітей віком від 3 до 17 років.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 23 березня виявили 11 476 нових випадків. Було проведено понад 44 тис. тестувань. Зокрема, захворіли 606 дітей та 357 медпрацівників.

Загалом за весь час пандемії інфікувались 1 565 732 українці.