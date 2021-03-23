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Факти / Світ
Людмила Грубник |

Не можемо втрачати час: у ЄС закликали до літа запровадити Covid-паспорти

Представники найбільшої фракції Європарламенту Європейської народної партії виступили за прискорення процедури схвалення паспортів вакцинації від коронавірусу.

Не можемо втрачати час: у ЄС закликали до літа запровадити Covid-паспорти

Про це на своїй офіційній сторінці в Twitter заявив лідер групи Манфред Вебер.

– Ми не можемо втрачати час, сертифікат про вакцинацію має бути схвалений якомога швидше, заздалегідь, перед літнім періодом, – зазначив Манфред Вебер.

За його словами, питання про запровадження паспортів має бути розглянуто за прискореною процедурою.

Паспорти вакцинації від коронавірусу

Кілька місяців поспіль у ЄС активно обговорюють питання про запровадження паспортів вакцинації від коронавірусу.

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Крім інформації про щеплення, у документах планують вказувати, чи хворіла людина, а також результати проведення тестів.

Детальніше про запровадження паспортів про вакцинацію проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Manfred Weber

Фото: Getty Images

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