Європейський союз не визнає указ президента Росії Володимира Путіна, яким “іноземним громадянам” заборонили володіти землею в Криму.

У ЄС наголошують, що вважають анексію Кримського півострова очевидним порушенням міжнародного права.

– Тому не визнаємо й цей указ і вважаємо його черговим кроком до запровадження російського громадянства на півострові, – йдеться в заяві ЄС.

Європейський Союз пообіцяв непохитно підтримувати Україну та продовжувати обмежувальні заходи за фактом анексії Криму.

Заборона для українців володіти землею в Криму

20 березня набув чинності указ президента РФ Володимира Путіна, відповідно до якого більшу частину Криму додали до списку прикордонних територій Росії.

У результаті цього “іноземні громадяни” не зможуть володіти землею в Євпаторії, Керчі, Ялті, Судаку. Станом на квітень 2020 року, у Криму було понад 11 тис. таких ділянок.

Під заборону не потрапили землі в Сімферополі, Джанкої, Красноперекопську, Білогірському, Красногвардійському та Первомайському районах. Детальніше про заборону для українців володіти землею в Криму читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ЄС