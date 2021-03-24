PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Тетяна Забожко |

Не визнаємо: ЄС відреагував на указ Путіна про заборону володіння землею в Криму

Європейський союз не визнає указ президента Росії Володимира Путіна, яким “іноземним громадянам” заборонили володіти землею в Криму.

Крим

У ЄС наголошують, що вважають анексію Кримського півострова очевидним порушенням міжнародного права.

– Тому не визнаємо й цей указ і вважаємо його черговим кроком до запровадження російського громадянства на півострові, – йдеться в заяві ЄС.

Європейський Союз пообіцяв непохитно підтримувати Україну та продовжувати обмежувальні заходи за фактом анексії Криму.

Заборона для українців володіти землею в Криму

20 березня набув чинності указ президента РФ Володимира Путіна, відповідно до якого більшу частину Криму додали до списку прикордонних територій Росії.

У результаті цього “іноземні громадяни” не зможуть володіти землею в Євпаторії, Керчі, Ялті, Судаку. Станом на квітень 2020 року, у Криму було понад 11 тис. таких ділянок.

Під заборону не потрапили землі в Сімферополі, Джанкої, Красноперекопську, Білогірському, Красногвардійському та Первомайському районах. Детальніше про заборону для українців володіти землею в Криму читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ЄС

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка