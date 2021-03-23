Прокуратура Іспанія, котра розслідує справи пов’язані з корупцією, просить понад 60 років позбавлення волі для колишнього директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду (МВФ) Родріго Рато у справі про приховування майна за кордоном.

Прокуратура підготувала обвинувальний вирок, в якому Рато підозрюється у здійсненні одинадцяти злочинів проти державної скарбниці.

Також 72-річного чиновника звинувачують у корупції під час ведення бізнесу, відмиванні грошей та фальсифікації документів.

Слідче відомство вважає, що Рато з 1999 року володів майном, що було приховане від іспанської податкової служби. Екс-очільник МВФ за сприяння різних компаній міг займатися фінансовою інвестиційною діяльністю, використовуючи безліч банківських рахунків, що були відкриті у Швейцарії, Великій Британії, Монако, Люксембурзі та на Багамських островах.

Передбачається, що Рато міг зшахраювати на суму понад €8,5 млн.

Іспанська прокуратура запросила для нього від 61 року до 83 років позбавлення волі.

Родріго Рато обіймав пост віце-прем’єра Іспанії з 1996 до 2004 року, директора-розпорядника МВФ з 2004 до 2007 року та президента банку Bankia з 2010 до 2012 року.

Рато вже був під слідством. Раніше його засудили до 4,5 років позбавлення волі у справі про фінансове шахрайство. У лютому 2021 року суд ухвалив рішення про умовно-дострокове звільнення 72-річного Рато.

Екс-тренера Динамо Загреб засудили за корупцію

Колишнього головного тренера загребського Динамо Зорана Мамича та його брата Здравко звинуватили у корупції та організованій злочинній діяльності, а точніше у розкраданні $17,3 млн з бюджету клубу з 2008 року і невиплаті податків у розмірі $1,8 млн.

Зорана Мамича засудили до чотирьох років та восьми місяців позбавлення волі, а Здравко – до 6,5 років в’язниці.

Мамич заявив, що не винний, а до справи причетні хавбек мадридського Реала Лука Модрич та захисник пітерського Зеніту Деян Ловрен.

Джерело: El Mundo