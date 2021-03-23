Росія та тероризм: у НАТО назвали основні загрози, з якими зіштовхується Альянс

У Брюсселі розпочалася дводенна нарада Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ. Вона має охопити важливі виклики, що постають перед Альянсом.

В опублікованому на сайті НАТО заяві міністрів йдеться, що Альянс найчастіше зіштовхується із загрозами з боку Російської Федерації, тероризму та авторитарних держав.

— Ми стикаємось зі зростанням загроз та системною конкуренцією. Агресивні дії Росії становлять загрозу євроатлантичній безпеці. Тероризм у всіх його формах та проявах залишається стійкою загрозою для всіх нас. Авторитарні сили та недержавні суб’єкти кидають виклик міжнародному порядку, зокрема шляхом гібридних та кіберзагроз, зловмисного використання нових технологій, а також інших загроз, – йдеться у документі на сайті НАТО.

Зазначається, що пандемія Covid-19 також показує, що НАТО постійно зіштовхується з новими проблемами. У НАТО додають, що Альянс продовжуватиме забезпечувати свою оборону та оперативну ефективність протягом усієї кризи.

У документі йдеться, що майбутній саміт НАТО визначить напрямок майбутнього Альянсу на 2030 рік і далі.

Також наголошується, що Альянс зміцнить свою стійкість, військову силу та буде тісніше співпрацювати з країнами, що поділяють цінності організації задля безпеки, демократії та свободи.

Боротьба з агресією РФ

У березні представники НАТО повідомили, що посилюватимуть присутність у Чорноморському регіоні.

Вони планують піти на такий крок через анексією Криму Росією та мілітаризацію півострова Москвою.

Детальніше про боротьбу з агресією РФ читайте на Фактах ICTV.

Джерело: NATO