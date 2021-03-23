PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Юлія Захарченко |

У Франції розгорнуть додаткові центри вакцинації від Covid-19

Франція найближчим часом відкриє щонайменше 35 центрів масової вакцинації проти коронавірусу, щоб прискорити імунізацію населення.

вакцинація

Про це заявила міністр промисловості Аньєс Паньє-Рунакер на тлі критики громадян щодо того, що кампанія вакцинації проходить надто повільно.

Франція раніше відмовлялася створювати центри для швидкого доставлення вакцин у великих кількостях. До цього часу щеплення робили тільки в лікарнях, кабінетах лікарів і аптеках.

Читайте
Франція схвалила вакцину AstraZeneca для людей, старших за 65 років

У зв’язку зі швидким поширенням коронавірусу Франція планує наслідувати приклад таких країн, як США і Велика Британія, які перетворили стадіони в пункти для вакцинації.

Коронавірус у Франції

Станом на 23 березня, у Франції близько 8,8 млн осіб вже вакцинувалися проти коронавірусу. Водночас від небезпечного захворювання в країні померли майже 100 тис. осіб.

Раніше міністра праці Елізабет Борн госпіталізували з Covid-19 через тиждень після позитивного результату тесту на вірус. Згідно із заявою міністерства, політик перебуває під медичним наглядом, її стан покращується.

Президент Еммануель Макрон також отримав позитивний результат на Covid-19 у грудні 2020 року, а міністр фінансів Бруно Ле Мер захворів на коронавірус у вересні 2020 року.

Джерело: The Guardian

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка