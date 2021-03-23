Франція найближчим часом відкриє щонайменше 35 центрів масової вакцинації проти коронавірусу, щоб прискорити імунізацію населення.

Про це заявила міністр промисловості Аньєс Паньє-Рунакер на тлі критики громадян щодо того, що кампанія вакцинації проходить надто повільно.

Франція раніше відмовлялася створювати центри для швидкого доставлення вакцин у великих кількостях. До цього часу щеплення робили тільки в лікарнях, кабінетах лікарів і аптеках.

У зв’язку зі швидким поширенням коронавірусу Франція планує наслідувати приклад таких країн, як США і Велика Британія, які перетворили стадіони в пункти для вакцинації.

Коронавірус у Франції

Станом на 23 березня, у Франції близько 8,8 млн осіб вже вакцинувалися проти коронавірусу. Водночас від небезпечного захворювання в країні померли майже 100 тис. осіб.

Раніше міністра праці Елізабет Борн госпіталізували з Covid-19 через тиждень після позитивного результату тесту на вірус. Згідно із заявою міністерства, політик перебуває під медичним наглядом, її стан покращується.

Президент Еммануель Макрон також отримав позитивний результат на Covid-19 у грудні 2020 року, а міністр фінансів Бруно Ле Мер захворів на коронавірус у вересні 2020 року.