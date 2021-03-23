У Малайзії виплачуватимуть $12 тис. у разі госпіталізації після Covid-вакцинації

У Малайзії влада виплачуватиме усім громадянам $12,1 тис. (50 тис. рінггітів) у разі госпіталізації після вакцинації проти коронавірусу.

У країні створили спеціальний компенсаційний фонд для надання фінансової допомоги усім вакцинованим громадянам Малайзії, у яких виявлятиммуть побічні ефекти після проведення щеплення. Наразі у фонд виділили $2,4 млн.

Також уряд ухвалив рішення про надання грошової допомоги у розмірі $121 тис. (500 тис. рінггітів), якщо людина внаслідок вакцинації проти Covid-19 отримає інвалідність чи помре.

За словами міністра охорони здоров’я Адхами Баба, у країні станом на 18 березня вже було зафіксовано 20 випадків побічних ефектів після вакцинації, зокрема сильне свербіння, ускладнене дихання, прискорене серцебиття.

Окрім того, очільник відомства зазначив, що жодного летального випадку після щеплення не зафіксовано.

Кампанія з вакцинації розпочалася у Малайзії 23 лютого. Населення країни щеплювали препаратом Pfizer-BioNTech, а з 18 березня – китайською вакциною Sinovac Biotech.

Вакцинація проти коронавірусу в Ізраїлі

Понад 52% громадян Ізраїлю повністю вакцинувалися від коронавірусу.

За даними проекту Оксфордського університету Наш світ у даних, станом на 20 березня дві дози вакцини проти Covid-19 вже отримали 52,3% громадян Ізраїлю.

59,6% ізраїльтян отримали лише одну дозу вакцини від коронавірусної хвороби. Також в Ізраїлі зробили вже понад 9,6 млн щеплень.

Джерело: CNA