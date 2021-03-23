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Факти / Світ
Людмила Грубник |

У Нігерії розробили дві власні вакцини проти коронавірусу

У Нігерії фахівці розробили дві власні вакцини проти коронавірусної хвороби.

вакцина коронавірус

Про це пишуть місцеві ЗМІ з посиланням на очільника президентської цільової групи з боротьби з коронавірусом, секретаря федерального уряду Нігерії Босса Мустафу.

– Нігерійські науковці створили принаймні дві місцеві вакцини від коронавірусу. Вони очікують на клінічні випробування і отримання сертифікату, – зазначив Босс Мустафа.

Водночас не уточнюється інформація про те, чи ці вакцини створили лише нігерійські науковці, чи вони співпрацювали із закордонними колегами.

Вакцина проти коронавірусу

Через дефіцит вакцини проти коронавірусу низка країн розпочала власне виробництво речовин.

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Куба розпочала масове виробництво власної вакцини проти коронавірусу

З-поміж них – Казахстан, Бразилія, Куба.

Детальніше про розроблення вакцин проти коронавірусу у світі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Vanguard

Фото: Dreamstime

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