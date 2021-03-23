В Індії під час національного чемпіонату з командної гри каббаді (найдавніша гра в Азії) зруйнувалася трибуна з глядачами, які прийшли поспостерігати за змаганнями, є постраждалі.

Інцидент стався у місті Сурьяпет, це відбулося під час церемонії відкриття турніру.

Унаслідок надзвичайної події травми отримали близько 100 осіб.

З місця події потерпілих доправили до лікарень, у двох з них – серйозні травми.

Сам же стадіон, де проводилися змагання, може вмістити близько 15 тис. осіб.

В Одесі обвалився будинок

1 березня 2021 року у центрі Одеси обвалився триповерховий будинок, який є пам’яткою архітектури.

Інцидент стався на вулиці Ніжинській, 16. Інформації про постраждалих немає.

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Джерело: India TV