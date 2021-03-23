Вакцина Coronavac безпечна для дітей з 3 до 17 років – розробники

Компанія Sinovac заявила, що вакцина власного виробництва Coronavvac проти коронавірусу безпечна та ефективна для дітей від 3 до 17 років.

Медичний директор фармкомпанії Ген Цзен зазначив, що такі результати були отримані після клінічних випробувань на ранній та другій стадіях за участі близько 550 рецепієнтів.

Також директор Sinovac повідомив, що за час випробувань спостерігались лише два випадки підвищення температури тіла після вакцинації препаратом – у трирічної та шестирічної дитини.

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Професор медичної школи Герцога НУС у Сінгапурі Енг Еонг Оой зазначив, що доказ того, що вакцина безпечна і може викликати потенційно корисну імунну відповідь проти коронавірусу вітається, проте даних, представлених Sinovac, недостатньо, щоб дати остаточну відповідь на оприлюднені результати досліджень.

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Вакцинація в Україні

19 березня Україна перейшла до другого етапу вакцинації від коронавірусу. Тому, починаючи з 22 березня, почали працювати стаціонарні пункти щеплення та розпочалася вакцинація сімейних лікарів.

Також, за словами Максима Степанова, в Україні очікують на постачання вакцини Coronavac від виробника Sinovac Biotech. Крім того, за попередніми домовленостями, в Україні очікують на постачання американської вакцини Novavax обсягом 10 млн доз.

Джерело: АР