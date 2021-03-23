23 березня у Великій Британії відзначили річницю запровадження карантину хвилиною мовчання за померлими від коронавірусу.

Медики, поліцейські, священнослужителі, депутати зробили паузу в роботі, щоб вшанувати родини постраждалих від Covid-19.

Королева Великої Британії Єлизавета ІІ у річницю запровадження карантину надіслала букет квітів до лікарні Святого Варфоломія в Лондоні, де герцог Единбурзький лікувався від серцевого захворювання.

– Сьогодні ми зупиняємось, щоб поміркувати про горе й втрати, які спіткали велику кількість родин, і віддаємо належне тим, хто нас підтримав цього року, – написала в записці до квітів королева.

Прем’єр-міністр країни Борис Джонсон назвав минулий рік темним та важким. Разом із тим, він віддав шану всім, хто працює в Національній службі здоров’я, у соціальній сфері та державному секторі. Також очільник британського уряду подякував вченим країни:

– Якби мене запитали в березні минулого року, я б не повірив, що можливо розробити вакцину та доставити її половині дорослого населення протягом 12 місяців.

Станом на 22 березня у Великій Британії захворіли 4 296 587 людей, 126 155 осіб не змогли подолати хворобу.

Третя хвиля коронавірусу у Великій Британії

22 березня прем’єр-міністр Борис Джонсон повідомив про третю хвилю коронавірусу у Великій Британії.

За його словами, країна може помістити всі сусідні європейські країни в червоний список із забороною на в’їзд.

Джерело: BBC