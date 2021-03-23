Вакцини проти коронавірусу, довідки про вакцинацію та фальшиві тести на Covid-19 активно продають у даркнеті.

Ціни за сироватку в тіньовій мережі стартують від $500 та доходять до $750 залежно від препарату.

Продають такі вакцини, як AstraZeneca, Sputnik, Sinopharm і Johnson&Johnson, а торговцями є люди зі США, Іспанії, Німеччини, Франції та Росії.

Деякі обіцяють доставити сироватку вже наступного дня після замовлення.

У даркнеті можна придбати і фальшиві паспорти про вакцинацію за $150, а торговці підробленими тестами для вильоту за кордон навіть влаштовують акції, де пропонують три тести за ціною двох.

Дослідники компанії Check Point заявляють, що перші оголошення про продаж вакцин та довідок з’явились у січні, з того часу кількість таких пропозицій стрімко зросла та вже перевищила 1 200.

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Часто для оплати нелегальних замовлень використовують криптовалюту, адже її важко відстежити.

Тіньова частина інтернету є дуже небезпечною та постійно відстежується правоохоронцями різних країн.

У січні 2021 року в Німеччині припинили роботу найбільшого незаконного інтернет-магазину у даркнеті, сервера якого розміщувались в Україні.

На DarkMarket продавали незареєстровані ліки, фальшиву валюту, дані кредиток, шкідливе ПЗ для техніки та інші протизаконні речі.