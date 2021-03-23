Через коаліційну кризу у Словаччині через закупівлю російської вакцини проти коронавірусу Спутник V віце-прем’єр та міністр економіки Ріхард Сулик пішов у відставку.

Він – не перший міністр, якому довелося полишити свою посаду, пости звільнили міністр з питань праці та очільник МОЗ.

Очікується, що на такий крок тепер має піти прем’єр-міністр Ігор Матович, йому надали термін до 24 березня.

Якщо він не піде, партнери з коаліції полишать свої посади.

Коаліційна криза у Словаччині

Придбання російської вакцини спровокувало коаліційну кризу у Словаччині. Країна закупила речовину, хоча не було згоди всіх членів уряду.

Через це міністру охорони здоров’я Словаччини Мареку Крайчі довелося піти у відставку, разом з ним посаду полишив міністр з питань праці Мілан Крайняк. Напередодні прем’єр-міністр Словаччини Ігор Матович також погодився подати у відставку заради порятунку коаліції.

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