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Факти / Світ
Людмила Грубник |

Віце-прем’єр Словаччини подав у відставку через скандал з російською вакциною

Через коаліційну кризу у Словаччині через закупівлю російської вакцини проти коронавірусу Спутник V віце-прем’єр та міністр економіки Ріхард Сулик пішов у відставку.

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Він – не перший міністр, якому довелося полишити свою посаду, пости звільнили міністр з питань праці та очільник МОЗ.

Очікується, що на такий крок тепер має піти прем’єр-міністр Ігор Матович, йому надали термін до 24 березня.

Якщо він не піде, партнери з коаліції полишать свої посади.

Коаліційна криза у Словаччині

Придбання російської вакцини спровокувало коаліційну кризу у Словаччині. Країна закупила речовину, хоча не було згоди всіх членів уряду.

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Через це міністру охорони здоров’я Словаччини Мареку Крайчі довелося піти у відставку, разом з ним посаду полишив міністр з питань праці Мілан Крайняк. Напередодні прем’єр-міністр Словаччини Ігор Матович також погодився подати у відставку заради порятунку коаліції.

Детальніше про коаліційну кризу у Словаччині читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Deutsche Welle

Фото: Pexels

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