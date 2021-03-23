ЄС створив спеціальний фонд для підтримки військових операцій за кордоном

Європейський союз створив копію військового бюджету – Європейський фонд миру (ЄФМ). Це позабюджетний фонд розміром €5 млрд на період 2021-2027 років, який фінансуватиметься за рахунок внесків країн-членів ЄС.

Голова Ради ЄС Аугушту Сантуш Сілва зазначив, що Європейський фонд миру дозволить надати підтримку країнам-партнерам у вирішенні спільних проблем у питанні безпеки.

Головна мета цього фонду – запобігати конфліктам, зберігати мир і зміцнювати міжнародну стабільність і безпеку. ЄС має намір надавати підтримку, підвищувати здатність збройних сил партнерів гарантувати собі мир та безпеку на власній території.

Також фонд дозволить Євросоюзу вживати більш суттєві військові дії у рамках Спільної зовнішньої політики і політики безпеки.

За рахунок Європейського фонду миру, за запитом третіх країн, регіональних або міжнародних організацій, ЄС зможе постачати їм військову техніку і створювати оборонну інфраструктуру.

З 2004 року участь ЄС у військових місіях і операціях фінансується через механізм ATHENA. Його замінить ЄФМ. Збільшиться бюджет і підвищиться гнучкість, а оперативна частина залишиться в складі Ради ЄС.

Санкції ЄС проти РФ та Китаю

Європейський Союз затвердив нові санкції проти Росії, Китаю, Північної Кореї, Еритреї, Південного Судану та Лівії за порушення прав людини.

Нові санкції за порушення прав людини Європейський Союз узгодив ще 17 березня. Тоді повідомляли, що двоє зазначених у списку громадян Росії відповідальні за так звані чистки гомосексуалістів у Чечні.