20 країнам світу загрожує голод через коронавірус – ООН

20 країнам світу загрожує брак їжі через пандемію коронавірусу. Про це йдеться у звіті агенцій Організації об’єднаних націй щодо продовольства.
За інформацією, 34 млн людей в усьому світі вже стикаються з надзвичайним рівнем гострого голоду. Фахівці ООН стверджують, що найбільше страждають африканські країни, але голод зростатиме і в інших регіонах.
Яким країнам загрожує голод
- Конго;
- Афганістан;
- Ємен;
- Нігерія;
- Ефіопія;
- Венесуела;
- Південний Судан;
- Судан;
- Гватемала;
- Зімбабве;
- Гондурас;
- Сомалі;
- Буркіна-Фасо;
- Мадагаскар;
- Сальвадор;
- Малі;
- Центральноафриканська республіка;
- Республіка Сьєрра-Леоне;
- Мозамбік;
- Гаїті.
– Ми бачимо, як катастрофа розгортається на наших очах. Голод під впливом конфліктів, що підживлюються кліматичними шоками та пандемією Covid-19, стукає у двері мільйонів сімей.
Агенції ООН пропонують три кроки для вирішення проблеми. Передусім йдеться про припинення війн, надання доступу до вразливих груп населення та залучення фінансів для гуманітарної допомоги.
У звіті також вказані невідкладні заходи, яких треба вжити у кожному регіоні. Це збільшення масштабів продовольства, допомога з харчуванням, надання насіння, відновлення конструкцій для збору води та запровадження схем розрахунку за працю.
Напередодні ООН оприлюднила список країн з найвищим рівнем щастя. На перших позиціях – Фінляндія, Данія та Швейцарія. Україна у рейтингу посіла 110-е місце.