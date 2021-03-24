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Факти / Світ
Людмила Богданова |

20 країнам світу загрожує голод через коронавірус – ООН

20 країнам світу загрожує брак їжі через пандемію коронавірусу. Про це йдеться у звіті агенцій Організації об’єднаних націй щодо продовольства.

Голод

За інформацією, 34 млн людей в усьому світі вже стикаються з надзвичайним рівнем гострого голоду. Фахівці ООН стверджують, що найбільше страждають африканські країни, але голод зростатиме і в інших регіонах.

Яким країнам загрожує голод

  1. Конго;
  2. Афганістан;
  3. Ємен;
  4. Нігерія;
  5. Ефіопія;
  6. Венесуела;
  7. Південний Судан;
  8. Судан;
  9. Гватемала;
  10. Зімбабве;
  11. Гондурас;
  12. Сомалі;
  13. Буркіна-Фасо;
  14. Мадагаскар;
  15. Сальвадор;
  16. Малі;
  17. Центральноафриканська республіка;
  18. Республіка Сьєрра-Леоне;
  19. Мозамбік;
  20. Гаїті.

– Ми бачимо, як катастрофа розгортається на наших очах. Голод під впливом конфліктів, що підживлюються кліматичними шоками та пандемією Covid-19, стукає у двері мільйонів сімей.

Агенції ООН пропонують три кроки для вирішення проблеми. Передусім йдеться про припинення війн, надання доступу до вразливих груп населення та залучення фінансів для гуманітарної допомоги.

У звіті також вказані невідкладні заходи, яких треба вжити у кожному регіоні. Це збільшення масштабів продовольства, допомога з харчуванням, надання насіння, відновлення конструкцій для збору води та запровадження схем розрахунку за працю.

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Напередодні ООН оприлюднила список країн з найвищим рівнем щастя. На перших позиціях – Фінляндія, Данія та Швейцарія. Україна у рейтингу посіла 110-е місце.

Фото: Dreamstime

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