20 країнам світу загрожує голод через коронавірус – ООН

20 країнам світу загрожує брак їжі через пандемію коронавірусу. Про це йдеться у звіті агенцій Організації об’єднаних націй щодо продовольства.

За інформацією, 34 млн людей в усьому світі вже стикаються з надзвичайним рівнем гострого голоду. Фахівці ООН стверджують, що найбільше страждають африканські країни, але голод зростатиме і в інших регіонах.

Яким країнам загрожує голод

Конго; Афганістан; Ємен; Нігерія; Ефіопія; Венесуела; Південний Судан; Судан; Гватемала; Зімбабве; Гондурас; Сомалі; Буркіна-Фасо; Мадагаскар; Сальвадор; Малі; Центральноафриканська республіка; Республіка Сьєрра-Леоне; Мозамбік; Гаїті.

– Ми бачимо, як катастрофа розгортається на наших очах. Голод під впливом конфліктів, що підживлюються кліматичними шоками та пандемією Covid-19, стукає у двері мільйонів сімей.

Агенції ООН пропонують три кроки для вирішення проблеми. Передусім йдеться про припинення війн, надання доступу до вразливих груп населення та залучення фінансів для гуманітарної допомоги.

У звіті також вказані невідкладні заходи, яких треба вжити у кожному регіоні. Це збільшення масштабів продовольства, допомога з харчуванням, надання насіння, відновлення конструкцій для збору води та запровадження схем розрахунку за працю.

Напередодні ООН оприлюднила список країн з найвищим рівнем щастя. На перших позиціях – Фінляндія, Данія та Швейцарія. Україна у рейтингу посіла 110-е місце.