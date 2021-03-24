Електромобілі Tesla відтепер можна придбати, розраховуючись біткоїнами. Про це 24 березня повідомив американський бізнесмен та генеральний директор компанії Ілон Маск.

Наразі така можливість буде лише для мешканців США, але згодом її поширять і на інші країни.

– Tesla використовує лише внутрішнє програмне забезпечення та програмне забезпечення з відкритим кодом і безпосередньо експлуатує вузли біткоїнів. Біткоїн, яким ви платите за авто, буде збережений як біткоїн, а не конвертований у фіатну валюту.

You can now buy a Tesla with Bitcoin — Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2021

На початку лютого компанія Tesla оголосила про інвестиції в біткоїн. У валюту було вкладено $1,5 млрд.

Однак Ілон Макс тоді заявив, що придбання криптовалюти є ризикованим, а рішення компанії не завжди залежать від нього.