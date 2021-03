Електромобілі Tesla відтепер можна придбати, розраховуючись біткоїнами. Про це 24 березня повідомив американський бізнесмен та генеральний директор компанії Ілон Маск.

Наразі така можливість буде лише для мешканців США, але згодом її поширять і на інші країни.

You can now buy a Tesla with Bitcoin

— Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2021