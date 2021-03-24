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Факти / Світ
Анастасія Рогожінська |

Кількість нових випадків Covid-19 в Україні подвоюється що три тижні – НАН

В Україні стрімко погіршується ситуація з коронавірусом. Нині темпи поширення нових випадків Covid-19 подвоюються приблизно що три тижні.

лікарня коронавірус

Українські вчені дослідили, що в останній тиждень у середньому за добу виявляли 12 650 нових випадків коронавірусу. Це приблизно на 5,2 тис. випадків більше, ніж двома тижнями раніше.

— Кількість нових випадків хвороби зростає темпами, що приблизно відповідають його подвоєнню що три тижні, — зазначили вони.

Водночас одужували в середньому 5 240 осіб за добу. Водночас середнє число летальних випадків — 248, що на 100 більше, ніж двома тижнями раніше.

Окрім того, в країні 23 березня зареєстровано максимальну кількість смертей від коронавірусу за весь час пандемії — 333.

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Науковці проводили дослідження протягом останнього тижня. Для порівняння зростання кількості хворих було взято 2 та 17 березня.

Коронавірус в Україні

Станом на 24 березня в Україні зафіксовано 1 579 906 випадків коронавірусу. За останню добу захворіли 14 174 особи.

Найбільше випадків за добу зареєстровано у Києві (1,3 тис.), Одеській (1 177), Хмельницькій (994), Львівській (939) та Київській (813) областях.

Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: НАНУ

Фото: Depositphotos

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